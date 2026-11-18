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Microsoft und Intel haben eine Ausweitung ihrer Zusammenarbeit angekündigt. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von Intels EMIB-Packaging-Technologie (Embedded Multi-die Interconnect Bridge), die Microsoft künftig für seine selbst entwickelten Azure-Chips verwenden möchte. Die langfristige Vereinbarung umfasst außerdem die Lieferung von Xeon-Prozessoren, darunter die kommende Generation Diamond Rapids. Konkrete Angaben zum finanziellen Umfang oder zu den ersten Produkten mit EMIB machen die Unternehmen nicht.

EMIB ermöglicht die Verbindung mehrerer Chiplets über kleine, in das Package-Substrat eingebettete Siliziumbrücken. Im Gegensatz zu Lösungen mit einem großflächigen Interposer beschränkt sich die hochdichte Verbindungstechnik auf die Bereiche zwischen den einzelnen Dies. Dadurch lassen sich Chiplets aus unterschiedlichen Fertigungsverfahren mit hoher Bandbreite verbinden. Die Technologie eignet sich insbesondere für komplexe Prozessoren und KI-Beschleuniger mit hohen Anforderungen an die Speicheranbindung.

Microsoft entwickelt bereits seit einigen Jahren eigene Prozessoren und Beschleuniger für seine Azure-Infrastruktur. Dazu gehören die Maia-Beschleuniger für KI-Anwendungen und die ARM-basierten Cobalt-Prozessoren für allgemeine Serveraufgaben. Mit Maia 200 stellte Microsoft Anfang 2026 einen bei TSMC in 3 nm gefertigten KI-Beschleuniger vor, der insbesondere für die Inferenz großer Sprachmodelle ausgelegt ist. Der Chip erreicht laut Microsoft mehr als 10 PFLOPS bei FP4 und über 5 PFLOPS bei FP8.

Die im Oktober vorgestellte Nachfolgegeneration Maia 300 setzt auf eine Chiplet-Architektur mit getrennten Rechen-, Speicher- und I/O-Funktionen. Die Compute-Chiplets werden bei TSMC in N2P gefertigt. Acht HBM4-Stacks bieten 288 GB Speicherkapazität und eine Bandbreite von 18 TB/s. Die Leistungsaufnahme wird mit 950 W angegeben. Der produktive Einsatz ist für 2027 vorgesehen.

Bei den Serverprozessoren setzt Microsoft inzwischen auf den Cobalt 200 mit 132 ARM-Neoverse-V3-Kernen. Der ebenfalls bei TSMC in 3 nm gefertigte Prozessor verfügt über 3 MB privaten L2-Cache pro Kern, einen 192 MB großen System-Level-Cache und zwölf DDR5-Speicherkanäle. Gegenüber dem Cobalt 100 verspricht Microsoft eine um bis zu 50 % höhere Leistung.

Welche Produktfamilien künftig EMIB nutzen werden, bleibt offen. Aufgrund der hohen Anforderungen an Chiplet-Verbindungen und Speicherbandbreite wäre insbesondere Maia ein naheliegender Kandidat.

Wichtiger Referenzkunde für Intel Foundry – aber kein Fertigungsauftrag

Für Intel Foundry ist die Zusammenarbeit mit Microsoft ein wichtiger Erfolg. Mit einem der weltweit größten Cloud-Anbieter gewinnt Intel einen prominenten Kunden für sein Advanced Packaging. Gerade bei KI-Beschleunigern wächst die Nachfrage nach entsprechenden Kapazitäten, da immer komplexere Chiplet-Architekturen mit zahlreichen HBM-Speicherstacks kombiniert werden müssen.

Allerdings muss zwischen dem Packaging und der eigentlichen Chipfertigung unterschieden werden. Der Einsatz von EMIB bedeutet nicht, dass Microsoft seine Prozessoren künftig bei Intel fertigen lässt. Die Silizium-Dies können weiterhin von TSMC stammen und erst anschließend mit EMIB zusammengefügt werden. Ein Auftrag zur Waferfertigung auf Intel 18A oder Intel 14A ist damit nicht verbunden.

Gerade ein solcher Fertigungsauftrag wäre für Intel Foundry wirtschaftlich deutlich wichtiger. Die Entwicklung modernster Fertigungsverfahren erfordert Investitionen in Milliardenhöhe, die sich nur durch eine ausreichende Auslastung rechtfertigen lassen. Für Intel 14A benötigt das Unternehmen daher langfristige Zusagen großer externer Kunden. Zwar befinden sich potenzielle Auftraggeber in der Evaluierungsphase, ein entsprechender Großauftrag wurde bislang jedoch nicht bestätigt.

In diesem Zusammenhang ist auch die mögliche Rolle von TSMC interessant. Intel hatte bereits angekündigt, bei ausbleibender Nachfrage nach eigenen Fertigungsverfahren stärker auf externe Auftragsfertiger zurückgreifen zu können. Eine neue Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung oder Fertigung von Intel 14A mit TSMC ist allerdings bislang nicht offiziell bestätigt. Intel hält an der Entwicklung von 14A fest, macht den Umfang des Kapazitätsausbaus jedoch von konkreten Kundenaufträgen abhängig.

Die Partnerschaft mit Microsoft stärkt somit Intels Position im Advanced Packaging. Der für das Foundry-Geschäft entscheidende Durchbruch bei der Auftragsfertigung modernster Chips steht allerdings weiterhin aus.