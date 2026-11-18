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Die drei führenden Speicherhersteller Micron, SK Hynix und Samsung sind mit dem Versuch gescheitert, eine Sammelklage wegen mutmaßlicher Preisabsprache auf dem DRAM-Markt vorzeitig abweisen zu lassen. US-Bundesrichterin Noël Wise lehnte den gemeinsamen Antrag der Unternehmen am 14. November 2026 ab. Damit kann das Verfahren vor dem Bundesbezirksgericht für Nordkalifornien fortgesetzt werden.

Die im Juni 2026 eingereichte Klage stammt von 17 Privatpersonen und kleineren Unternehmen aus fünf US-Bundesstaaten. Sie werfen den Speicherherstellern vor, das Angebot an herkömmlichem DRAM gezielt verknappt und dadurch die Preise künstlich in die Höhe getrieben zu haben. Zusammen kontrollieren Samsung, SK Hynix und Micron mehr als 90 % des weltweiten DRAM-Marktes.

Als Indizien führen die Kläger mehrere weitgehend zeitgleiche Geschäftsentscheidungen an. Dazu gehören Produktionskürzungen zwischen Oktober 2022 und April 2023, die Verlagerung von Fertigungskapazitäten auf besonders schnellen High Bandwidth Memory (HBM) für KI-Beschleuniger sowie der nahezu gleichzeitige Rückzug aus der DDR4-Produktion. Auch die ausbleibende Ausweitung der Fertigungskapazitäten trotz hoher Speicherpreise wird angeführt.

Laut Klageschrift sollen die Preise für konventionellen DRAM innerhalb von 18 Monaten um insgesamt 697 % gestiegen sein. Die Kläger sehen darin nicht ausschließlich eine Folge der hohen Nachfrage durch KI-Rechenzentren, sondern vermuten eine abgestimmte Angebotsverknappung.

Die Hersteller weisen die Vorwürfe zurück. Sie argumentieren, dass ihre Entscheidungen unabhängig voneinander und aus wirtschaftlich nachvollziehbaren Gründen getroffen worden seien. In einem Markt mit wenigen großen Anbietern seien ähnliche Reaktionen auf veränderte Nachfragebedingungen nicht ungewöhnlich. Zudem bezeichneten sie die Sammelklage als Neuauflage eines früheren Verfahrens aus dem Jahr 2018, das 2022 abgewiesen worden war.

Dieser Argumentation folgte das Gericht nicht. Richterin Wise hält die vorgebrachten Umstände für ausreichend, um eine mögliche wettbewerbswidrige Absprache im weiteren Verfahren zu prüfen. Insbesondere die Kombination aus Produktionskürzungen, dem Ausbau der HBM-Fertigung und dem Rückzug aus älteren Speicherstandards rechtfertige eine nähere Untersuchung. Ob tatsächlich eine Absprache vorlag, muss allerdings erst noch bewiesen werden.