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NVIDIA setzt seinen Wachstumskurs fort und hat für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 25. Oktober 2026 endete, erneut Rekordzahlen vorgelegt. Der Umsatz erreichte 115,8 Milliarden US-Dollar und lag damit 20 % über den 96,2 Milliarden US-Dollar des Vorquartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 57,0 Milliarden US-Dollar entspricht dies einem Wachstum von 103 %. Noch deutlicher fiel die Steigerung beim operativen Gewinn aus: Dieser erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal um 22 % von 63,7 auf 77,5 Milliarden US-Dollar und gegenüber dem Vorjahr um 115 %. Der Nettogewinn stieg auf 65,3 Milliarden US-Dollar, nach 59,7 Milliarden US-Dollar im Vorquartal und 31,9 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Damit legte der Nettogewinn im Quartalsvergleich um 9 % und im Jahresvergleich um 105 % zu. Die Bruttomarge nach GAAP erreichte 74,8 % und lag damit knapp unter den 75,0 % des Vorquartals, jedoch über den 73,4 % des Vorjahres.

Das Wachstum wird weiterhin fast vollständig vom Geschäft mit Rechenzentren getragen. Die Data-Center-Sparte erwirtschaftete einen Umsatz von 107,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil von 92,9 % am Gesamtumsatz entspricht. Gegenüber dem Vorquartal mit 89,0 Milliarden US-Dollar entspricht dies einem Plus von 21 %, im Jahresvergleich mit 51,2 Milliarden US-Dollar sogar einem Wachstum von 110 %. Auf das Segment Edge Computing, in dem NVIDIA unter anderem das GeForce-Geschäft, Workstation-Produkte und Lösungen für lokale KI-Anwendungen zusammenfasst, entfielen 8,2 Milliarden US-Dollar bzw. 7,1 % des Gesamtumsatzes. Dieses Geschäft wuchs gegenüber dem Vorquartal um 14 % und gegenüber dem Vorjahr um 42 %.

Innerhalb des Data-Center-Geschäfts entfielen 60,1 Milliarden US-Dollar auf Hyperscaler und weitere 47,5 Milliarden US-Dollar auf AI Clouds, industrielle Anwendungen und Unternehmenskunden. NVIDIA verweist dabei insbesondere auf die steigende Nachfrage nach Blackwell Ultra und den bereits angelaufenen Produktionshochlauf der Vera-Rubin-Plattform.

Lieferverpflichtungen steigen auf 390 Milliarden US-Dollar

Um die erwartete Nachfrage nach KI-Beschleunigern auch in den kommenden Jahren bedienen zu können, hat NVIDIA seine langfristigen Verpflichtungen gegenüber Zulieferern deutlich ausgeweitet. Laut dem CFO-Kommentar zu den Quartalszahlen stiegen die sogenannten Supply Commitments von 279 auf 390 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer Erhöhung um 111 Milliarden US-Dollar bzw. knapp 40 % innerhalb eines Quartals. Wesentlicher Treiber sind langfristige Vereinbarungen zur Beschaffung von Speicher. Allein für das Geschäftsjahr 2028 sind Liefer- und Kapazitätsverpflichtungen im Umfang von 203 Milliarden US-Dollar vorgesehen.

Parallel dazu baut NVIDIA seine Produktionskapazitäten gemeinsam mit Unternehmen wie TSMC, Amkor, SPIL, Kinsus und Samsung Electro-Mechanics aus. Eine separate Pressemitteilung nennt unter anderem Vereinbarungen mit Amkor im Umfang von knapp 3 Milliarden US-Dollar und weitere Investitionen in Milliardenhöhe bei SPIL, um die Kapazitäten für Advanced Packaging zu erweitern. Bei Kinsus soll die für NVIDIA vorgesehene Fertigungskapazität für ABF-Substrate auf mehr als das 3,5-Fache steigen. Zusätzlich erhöhten sich die Verpflichtungen aus Cloud-Service-Verträgen und Rechenzentrumsmieten von 74 auf 102 Milliarden US-Dollar. Insgesamt weist NVIDIA zukünftige Verpflichtungen in Höhe von 518 Milliarden US-Dollar aus, wobei es sich um unterschiedliche vertragliche Verpflichtungen über mehrere Jahre und nicht um bereits getätigte Ausgaben handelt.

NVIDIA erwartet 130 Milliarden US-Dollar Umsatz im vierten Quartal

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027, das eine zusätzliche Kalenderwoche umfasst, erwartet NVIDIA einen Umsatz von 130 Milliarden US-Dollar mit einer Schwankungsbreite von ±3 %. Dies würde gegenüber dem abgelaufenen Quartal einem weiteren Wachstum von rund 12 % entsprechen. Die Bruttomarge soll sowohl nach GAAP als auch nach Non-GAAP zwischen 71 und 72 % liegen und damit unter das aktuelle Niveau fallen. Die operativen Aufwendungen werden mit etwa 11,0 Milliarden US-Dollar nach GAAP bzw. 10,7 Milliarden US-Dollar nach Non-GAAP angesetzt. Umsätze mit Data-Center-Rechenhardware aus China berücksichtigt NVIDIA in seiner Prognose weiterhin nicht.

Im Rahmen der anschließenden Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen äußerte sich NVIDIA zudem zur möglichen Rückkehr von Jensen Huang an die Unternehmensspitze. Huang hatte zuvor seine Bereitschaft signalisiert, erneut den CEO-Posten zu übernehmen, sofern der Verwaltungsrat dies im Interesse des Unternehmens für sinnvoll halte. Der Verwaltungsratsvorsitzende Harvey C. Jones erteilte diesen Überlegungen jedoch eine deutliche Absage. Das Gremium habe Huangs Rücktritt einstimmig akzeptiert und beabsichtige nicht, ihn erneut als CEO einzusetzen. Stattdessen werde die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge fortgesetzt, wobei sowohl interne als auch externe Kandidaten berücksichtigt werden sollen. Bis zur Entscheidung führt die bisherige Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen als Interim-CEO.