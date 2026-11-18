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NVIDIA will Mobilfunknetze künftig nicht mehr ausschließlich nur zur Datenübertragung nutzen, sondern die Infrastruktur gleichzeitig auch für neue KI-Anwendungen einsetzen. Mit dem Konzept AI-RAN (Artificial Intelligence Radio Access Network) sollen Mobilfunkstandorte zu dezentralen Rechenzentren werden, die neben der Verarbeitung von Funksignalen auch KI-Modelle ausführen können. Gemeinsam mit Netzwerkausrüstern wie Nokia und Mobilfunkbetreibern arbeitet NVIDIA bereits an der praktischen Umsetzung. Für 2027 strebt das Unternehmen einen breiteren kommerziellen Einsatz an.

Technisch setzt AI-RAN auf eine Zusammenführung von Mobilfunktechnik und KI-Beschleunigern. Während klassische Basisstationen für die Signalverarbeitung überwiegend spezialisierte Chips (ASICs) verwenden, sollen künftig softwaredefinierte Server mit GPUs beide Aufgaben übernehmen. Die Rechenleistung lässt sich dadurch flexibler verteilen. Sind die Mobilfunknetze beispielsweise nachts weniger ausgelastet, könnten freie Kapazitäten für KI-Inferenz oder andere Rechenaufgaben genutzt werden.

Darüber hinaus soll künstliche Intelligenz den Mobilfunkbetrieb selbst optimieren. Entsprechende Algorithmen können unter anderem die Signalverarbeitung verbessern, Frequenzressourcen effizienter verteilen und Störungen reduzieren. In gemeinsamen Labortests von Deutscher Telekom, Nokia und NVIDIA erhöhte eine KI-gestützte Kanalschätzung den Uplink-Durchsatz unter den getesteten Bedingungen um 10 bis 15 %. Ob sich diese Verbesserungen aber auch im regulären Netzbetrieb erzielen lassen, müssen erst noch weitere Feldversuche zeigen.

Ein weiterer Bestandteil des Konzepts ist das sogenannte Edge Computing. Dabei werden KI-Anwendungen möglichst nahe an den Endgeräten ausgeführt, statt sämtliche Daten an entfernte Cloud-Rechenzentren zu übertragen. Denkbare Einsatzgebiete sind die Echtzeitauswertung von Videodaten, industrielle Robotik und Sprachverarbeitung. Netzbetreiber könnten die dafür benötigte Rechenleistung künftig auch externen Unternehmen zur Verfügung stellen und so zusätzliche Einnahmequellen erschließen.

Erste praktische Tests laufen bereits. T-Mobile US führte im Oktober 2026 gemeinsam mit Nokia und NVIDIA einen Sprachanruf über eine kommerzielle 5G-Netzinfrastruktur durch, bei dem die physikalische Signalverarbeitung auf GPU-basierten Servern erfolgte. Parallel konnten weitere KI-Anwendungen auf derselben Hardware ausgeführt werden. Auch die Deutsche Telekom, BT, Elisa und Orange beteiligen sich an entsprechenden Erprobungen.

Für die technische Umsetzung bietet NVIDIA seine Plattform Aerial RAN Computer an, auf der Nokias anyRAN-Software ausgeführt wird. Neue Serverkonfigurationen basieren unter anderem auf der RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Allerdings ist noch offen, ob sich der Ansatz wirtschaftlich gegenüber herkömmlicher Mobilfunktechnik durchsetzen kann. GPUs sind teuer und benötigen zusätzliche Energie, während die Verarbeitung von Funksignalen hohe Anforderungen an Latenz und Zuverlässigkeit stellt. Zudem müssen Mobilfunkbetreiber sicherstellen, dass zusätzliche KI-Aufgaben die eigentliche Netzversorgung nicht beeinträchtigen.