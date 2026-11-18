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China treibt den Ausbau seiner KI-Infrastruktur mit großflächigen Rechenzentren voran, die ihren Energiebedarf überwiegend aus erneuerbaren Quellen decken. In der Stadt Ulanqab in der Inneren Mongolei entsteht dazu auf einer Fläche von mehr als 200 Hektar ein Verbund aus über 40 Rechenzentrumsgebäuden. Zu den beteiligten Unternehmen gehören Envision und VNET, die dort innerhalb weniger Jahre umfangreiche Kapazitäten für KI-Anwendungen aufgebaut haben.

Besonders ambitioniert ist Envisions sogenannter Galaxy Campus, der für eine elektrische Anschlussleistung von bis zu drei Gigawatt ausgelegt ist. Der Standort soll dabei von den geografischen Bedingungen der Inneren Mongolei profitieren, die große Freiflächen und günstige Voraussetzungen für die Stromerzeugung durch Windkraft und Photovoltaik bietet.

Nach Angaben der Analysefirma SemiAnalysis soll der Rechenzentrumsverbund weitgehend unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betrieben werden. Dafür sind dezidiert eigene Wind- und Solarparks vorgesehen, die über separate Stromleitungen direkt mit den Anlagen verbunden werden. Große Batteriespeicher sollen Schwankungen bei der Stromerzeugung ausgleichen und eine möglichst kontinuierliche Versorgung der KI-Hardware ermöglichen.

Die Verbindung zwischen Energieerzeugung und Rechenleistung ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Envision produziert selbst Windkraftanlagen und verfügt mit Envision AESC auch über einen Batteriehersteller. Der Rechenzentrumsbetreiber VNET arbeitet wiederum mit dem chinesischen Akkukonzern CATL zusammen. Dadurch können die beteiligten Unternehmen die Energieversorgung und die benötigte Speichertechnik eng mit dem Ausbau der Rechenzentren verzahnen.

Der Ausbau ist Teil einer umfassenderen chinesischen Strategie zur Stärkung der heimischen KI-Industrie. Parallel dazu entwickelt China weitere Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien. Envision betreibt in Chifeng eine Anlage zur Herstellung von grünem Ammoniak, die mit Strom aus eigenen Wind- und Solarparks versorgt wird. Zudem plant der Energiekonzern Sinopec eine rund 805 Kilometer lange Wasserstoffpipeline, die Ulanqab mit Industriezentren in Peking und Tianjin verbinden soll.