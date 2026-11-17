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Nach dem Rücktritt von Jensen Huang als CEO von NVIDIA am 12. November 2026 hält die Diskussion über eine mögliche Rückkehr des langjährigen Firmenchefs an. Huang hatte seinen Posten nach der Bekanntgabe mehrerer außerehelicher Beziehungen aufgegeben. Im Mittelpunkt einer unabhängigen Untersuchung stehen zudem mögliche Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten und mutmaßliche Verstöße gegen US-Exportbeschränkungen für KI-Beschleuniger. Die Vorwürfe sind bislang nicht abschließend geklärt. Übergangsweise hat die bisherige Finanzchefin Colette Kress die Unternehmensführung übernommen.

Inzwischen formiert sich innerhalb und außerhalb von NVIDIA Widerstand gegen Huangs Ausscheiden. Eine unter dem Motto „Stand with Jensen“ gestartete Online-Petition hatte bereits mehr als 150.000 Unterstützer gefunden. Zu den prominenten Befürwortern einer Rückkehr zählen unter anderem Elon Musk, Epic-Games-Chef Tim Sweeney und Y-Combinator-CEO Garry Tan. Auch zahlreiche NVIDIA-Mitarbeiter haben sich für eine Wiedereinsetzung des Mitgründers ausgesprochen. Die Initiatoren der Petition fordern den Verwaltungsrat dazu auf, Huang während der laufenden Untersuchung wieder als CEO einzusetzen oder nachvollziehbar zu begründen, weshalb dies nicht im Interesse des Unternehmens liegen sollte.

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Nun hat sich Jensen Huang selbst in einer ausführlichen Stellungnahme zu Wort gemeldet. Darin bedankt er sich zunächst für die große Unterstützung durch Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner und die Öffentlichkeit. Gleichzeitig räumt er schwerwiegende Fehler in seinem Privatleben ein, mit denen er den eigenen Ansprüchen und den Verhaltensstandards von NVIDIA nicht gerecht geworden sei. Er übernehme dafür die volle Verantwortung und bedauere insbesondere die Schwierigkeiten, die er dem Verwaltungsrat bereitet habe. Zugleich versichert Huang, bei der unabhängigen Untersuchung umfassend kooperieren zu wollen.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen - so Jensen Huang

Huang betont außerdem seine enge Verbundenheit mit NVIDIA, das er als sein Lebenswerk bezeichnet. Seit seinem Ausscheiden hätten ihn zahlreiche Aufforderungen erreicht, erneut die Unternehmensführung zu übernehmen. Angesichts der technologischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen sei er grundsätzlich zu einer Rückkehr bereit. Sollte der Verwaltungsrat zu dem Schluss kommen, dass seine Wiedereinsetzung im besten Interesse der Aktionäre, Mitarbeiter und des Unternehmens liege, würde er dieser Aufforderung nachkommen.

Eine konkrete Entscheidung über eine mögliche Rückkehr steht weiterhin aus. Mit seiner Stellungnahme bestätigt Huang allerdings erstmals öffentlich seine Bereitschaft, erneut die Führung von NVIDIA zu übernehmen. Die Entscheidung darüber liegt beim Verwaltungsrat, der gleichzeitig die laufende Untersuchung und deren mögliche Konsequenzen berücksichtigen muss.