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Amazon hat beim Aufbau seines Satelliteninternet-Netzwerks Leo einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Beim Start einer Vulcan-Rakete der United Launch Alliance (ULA) am 15. November 2026 gingen sämtliche 40 transportierten Kommunikationssatelliten verloren. Rund zehn Minuten nach dem Abheben trat eine technische Störung auf, wodurch die Rakete von ihrer vorgesehenen Umlaufbahn abkam. Für den Raumfahrtkonzern ULA handelt es sich um den ersten vollständigen Missionsverlust seit seiner Gründung im Jahr 2006.

Die Rakete war am Sonntag um 12:40 Uhr Ortszeit von der Cape Canaveral Space Force Station im US-Bundesstaat Florida gestartet. Der Flug mit der Missionsbezeichnung LV-01 sollte den Auftakt einer umfangreichen Startkampagne für Amazons Satellitennetzwerk bilden. Insgesamt hat der Konzern 38 Starts mit der Vulcan-Rakete gebucht, um den überwiegenden Teil seiner geplanten Satellitenkonstellation (rund 1.500 Stück) in die niedrige Erdumlaufbahn zu transportieren.

Bereits vor dem Abheben hatte es Schwierigkeiten gegeben. Der ursprünglich vorgesehene Starttermin musste mehrfach verschoben werden. Auch während des Countdowns wurde der Start kurz vor der Zündung nochmals unterbrochen, um ein technisches Problem zu beheben. Ob diese Auffälligkeit mit dem späteren Missionsverlust zusammenhängt, ist bislang nicht bekannt.

Amazon reagierte auf den Verlust mit dem Hinweis, dass jeder Raketenstart technische Risiken mit sich bringt. Das Unternehmen sprach ULA trotz des Fehlstarts sein Vertrauen aus und zeigt sich zuversichtlich, dass die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung künftiger Missionen beitragen werden.

Über den finanziellen Schaden machte Amazon bislang keine konkreten Angaben. Neben dem Verlust der 40 Satelliten sind auch die Kosten des Raketenstarts und mögliche Auswirkungen auf den weiteren Zeitplan zu berücksichtigen. Ob und in welchem Umfang Versicherungen oder vertragliche Vereinbarungen den Schaden abdecken, ist öffentlich nicht geklärt.