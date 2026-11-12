Werbung

Nicht etwa neue Hardware oder sonstige Meldungen beherrschten die Tech-Presse in den vergangenen Tagen so sehr, wie die Meldungen um die zwei (bisher) bekannten Affären des NVIDIA-Mitgründers Jensen Huang.

Nach 33 Jahren an der Spitze von NVIDIA ist Jensen Huang als CEO des Unternehmens zurückgetreten. Wie NVIDIA am 12. November 2026 offiziell mitteilte, legt der 63-Jährige mit sofortiger Wirkung sämtliche Führungsaufgaben nieder und scheidet auch aus dem Verwaltungsrat aus. Damit endet eine der längsten ununterbrochenen Amtszeiten eines CEOs in der Technologiebranche. Die bisherige Finanzchefin Colette Kress übernimmt übergangsweise die Unternehmensführung, während die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger beginnt. Zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats wurde Harvey C. Jones ernannt, der unter anderem als CEO und Executive Chairman von Synopsys tätig war.

Dem Rücktritt vorausgegangen waren mehrere Berichte über außereheliche Beziehungen Huangs sowie mögliche Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst. Anfang November berichteten die Financial Times und die New York Times zunächst über eine Beziehung zwischen Huang und Alice Huang, einer ehemaligen Managerin des in Singapur ansässigen Cloud-Anbieters Megaspeed. Das Unternehmen steht bereits seit einiger Zeit im Verdacht, US-Exportbeschränkungen für leistungsfähige KI-Beschleuniger umgangen zu haben. Nach Medienberichten sollen US-Geheimdienste Alice Huang zudem verdächtigen, im Auftrag des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit Informationen gesammelt zu haben. Die chinesische Regierung wies entsprechende Spionagevorwürfe zurück. Jensen Huang räumte in einem am 8. November veröffentlichten Schreiben an die NVIDIA-Belegschaft seine Untreue gegenüber seiner Ehefrau ein und entschuldigte sich öffentlich.

Aufgrund der möglichen sicherheitspolitischen Konsequenzen leitete der Verwaltungsrat von NVIDIA eine unabhängige Untersuchung ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob Huang gezielt zum Gegenstand einer ausländischen Geheimdienstoperation geworden sein könnte. Am 10. November bestätigte NVIDIA, dass der frühere US-Bundesstaatsanwalt Joon H. Kim und die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz mit der Untersuchung beauftragt wurden. Zuvor hatte der Verwaltungsrat betont, dass bislang keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der nationalen Sicherheit oder einen Abfluss von Geschäftsgeheimnissen vorlägen. Ein Zusammenhang zwischen Huangs Beziehungen und möglichen Verstößen gegen die US-Exportbestimmungen ist damit weiterhin nicht nachgewiesen.

Die Situation verschärfte sich am 11. November durch weitere Enthüllungen der New York Times. Demnach soll Huang auch eine außereheliche Beziehung zu Kimberly Powell, Vizepräsidentin der Healthcare-Sparte von NVIDIA, unterhalten haben. Mehrere Beschäftigte sollen gegenüber der Zeitung entsprechende Angaben gemacht haben. Im Zusammenhang mit einer Begegnung während der GTC in San Jose wurde zudem über eine mögliche Videoaufnahme berichtet, die die Zeitung allerdings nicht selbst einsehen konnte. Angesichts dieser neuen Vorwürfe soll der Verwaltungsrat bereits über eine Absetzung Huangs beraten haben. Bloomberg berichtete außerdem, dass NVIDIA externe Unterstützung bei der Suche nach einer vorübergehenden Unternehmensführung in Anspruch genommen habe. Mit der nun erfolgten Rücktrittserklärung ist die Entscheidung über Huangs Zukunft an der Unternehmensspitze gefallen.

Colette Kress übernimmt vorübergehend die Führung

Die bisherigen Aufgaben von Jensen Huang übernimmt zunächst Colette Kress, die seit September 2013 als Finanzchefin bei NVIDIA tätig ist. Sie wird diese Position parallel zur kommissarischen Unternehmensführung beibehalten. Der Verwaltungsrat will sowohl interne als auch externe Kandidaten für die dauerhafte Nachfolge berücksichtigen. Der neue Verwaltungsratsvorsitzende Harvey Jones betonte in der offiziellen Mitteilung, dass die bestehenden Führungsstrukturen, Kundenverpflichtungen und technologischen Entwicklungspläne unverändert fortgeführt werden sollen. NVIDIA machte allerdings keine näheren Angaben dazu, inwieweit der Rücktritt mit den laufenden Untersuchungen zusammenhängt oder wann diese abgeschlossen sein könnten.