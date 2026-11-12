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Es klingt fast wie ein Spionage-Krimi: Eine Ex-Managerin eines Großkunden von NVIDIA soll vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit angeworben worden sein, um den NVIDIA-CEO Jensen Huang auszuspähen. Die Affäre hat Huang inzwischen öffentlich zugegeben. Externe Berater sollten die Vorkommnisse untersuchen. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die nationale Sicherheit oder Geschäftsgeheimnisse von NVIDIA nicht kompromittiert gewesen.

Wie nun aber bekannt wurde, soll die Beziehung zu einer Ex-Managerin eines Großkunden nicht die einzige Affäre von Huang gewesen sein. Wie die New York Times berichtet, soll es auch eine Beziehung zur Vizepräsidentin der Health-Devision bei NVIDIA, Kimberly Powell, gegeben haben.

Es soll ein Video davon geben, wie Powell und Huang in einem Hotel in San Jose Zärtlichkeiten austauschen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme fand NVIDIAs Hausmesse GTC in San Jose statt. Mehrere Personen hätten die Szene beobachtet, von denen einer angeblich auch ein Video eingefertigt hat. Das Video konnte von der New York Times allerdings nicht eingesehen werden.

Huangs Sicherheitsmitarbeiter sollen die betreffende Person daraufhin bemerkt und beiseitegeführt haben. Anschließend sei ihr angeboten worden, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen. Die mutmaßliche Beziehung soll auch innerhalb des Unternehmens für Gesprächsstoff gesorgt haben. Dies berichteten fünf Beschäftigte, mit denen die Zeitung gesprochen hatte.

Aufgrund der neuen Erkenntnisse soll der Verwaltungsrat nun eine Entlassung von Huang als CEO von NVIDIA vorsehen. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen könnte es bereits am 11. November zu einem Treffen kommen, bei dem über seine Zukunft entschieden wird – das wäre gestern gewesen (USA-Westküstenzeit). Weitere Meldungen und Details dazu finden sich aktuell aber nicht.

Laut Bloomberg hat NVIDIA bereits eine externe Firma damit beauftragt, das Unternehmen nach einem Interims-CEO zu unterstützen. Dieser soll so lange eingesetzt werden, bis ein neuer, permanenter CEO gefunden wurde.

Im Internet machen bereits die ersten Namen die Runde. Diese reichen von externen Kandidaten wie dem aktuellen ARM-CEO Rene Haas bis zu internen Kandidaten wie Ian Buck, dem Vizepräsidenten der Hyperscale- und HCP-Sparte bei NVIDIA.

Jensen Huang: Gründer von NVIDIA und Architekt des KI-Booms

Eine mögliche Absetzung von Jensen Huang an der Spitze von NVIDIA wäre eine Zäsur in der Geschichte des Unternehmens. Huang gründete NVIDIA am 5. April 1993 gemeinsam mit Chris Malachowsky und Curtis Priem und steht dem Konzern seitdem ununterbrochen als CEO vor. Ursprünglich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren für Spiele und Multimedia spezialisiert, entwickelte sich NVIDIA unter seiner Führung zunächst zu einem der führenden Anbieter von Grafikchips und später zu einem zentralen Unternehmen für KI-Beschleuniger und Rechenzentrumsinfrastruktur. Wichtige Meilensteine waren die Einführung der GeForce 256 im Jahr 1999 und der CUDA-Plattform im Jahr 2006, mit der NVIDIA die Grundlage für den Einsatz seiner GPUs in wissenschaftlichen Berechnungen und später beim Training neuronaler Netze legte. Huang gilt als maßgeblicher Architekt dieser strategischen Ausrichtung und prägt seit mehr als drei Jahrzehnten die technologische Entwicklung sowie die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens. Ein erzwungener Führungswechsel würde damit nicht nur das Ende einer außergewöhnlich langen Amtszeit bedeuten, sondern auch Fragen nach der strategischen Kontinuität und der künftigen Ausrichtung des Konzerns aufwerfen.

Insbesondere beim Aufstieg von NVIDIA zum führenden Anbieter von KI-Beschleunigern spielte Jensen Huang eine entscheidende Rolle. Schon früh setzte das Unternehmen auf die Nutzung von GPUs für allgemeine Berechnungen und schuf mit CUDA die Grundlage für das heutige Software-Ökosystem. Huang trieb zudem den Ausbau von NVIDIA zum Anbieter kompletter KI-Infrastrukturen voran und gilt als eines der prägenden Gesichter des aktuellen KI-Booms. Sein Abgang könnte daher nicht nur Fragen hinsichtlich der strategischen Kontinuität aufwerfen, sondern auch das Vertrauen von Investoren und wichtigen Geschäftspartnern auf die Probe stellen. Andererseits verfügt NVIDIA inzwischen über ein breit aufgestelltes Management und eine etablierte Technologieplattform, sodass die langfristigen Folgen eines Führungswechsels keineswegs absehbar wären.