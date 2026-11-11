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Künstliche Intelligenz dürfte den deutschen Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren erheblich verändern. Nach einer Prognose der Bundesagentur für Arbeit werden dabei innerhalb der nächsten 15 Jahre wohl rund 800.000 Arbeitsplätze aufgrund des Einsatzes von KI wegfallen. Die Vorstandsvorsitzende der Behörde, Andrea Nahles, geht allerdings nicht von einem entsprechenden Nettoverlust aus. Vielmehr rechnet sie damit, dass im selben Zeitraum eine vergleichbare Zahl neuer Stellen entsteht. Die Auswirkungen dürften sich allerdings deutlich zwischen einzelnen Branchen und Berufsgruppen unterscheiden.

Im Gespräch mit dem Handelsblatt (Paywall) erläuterte Nahles, dass insbesondere Tätigkeiten mit einem hohen Anteil analytischer und administrativer Arbeit unter Druck geraten könnten. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Aufgaben bei Banken und Versicherungen sowie Dienstleistungen für andere Unternehmen. In diesen Bereichen lassen sich bereits heute zahlreiche Arbeitsschritte durch KI-Systeme unterstützen oder teilweise automatisieren. Mit der weiteren technischen Entwicklung könnte sich der Bedarf an Beschäftigten entsprechend verändern.

Besonders relevant könnte die Entwicklung dabei für Berufseinsteiger werden. Nahles verwies auf Untersuchungen aus den USA, die auf Schwierigkeiten junger Akademiker beim Einstieg in den Arbeitsmarkt hindeuten. Auch in Deutschland benötigten Hochschulabsolventen inzwischen mehr Zeit für die Suche nach einer geeigneten Beschäftigung. Ihre Chancen seien insgesamt jedoch weiterhin deutlich besser als die anderer Bewerbergruppen.

Die BA-Chefin warnte zugleich davor, diese Entwicklung ausschließlich auf künstliche Intelligenz zurückzuführen. Die anhaltend schwache Konjunktur erschwere die Stellensuche ebenfalls. Unternehmen hielten sich bei Neueinstellungen zurück und besetzten offene Positionen teilweise später oder gar nicht. Welchen Anteil KI bereits heute an den veränderten Einstellungsmöglichkeiten hat, lässt sich daher zur Zeit nur schwer abschätzen.

Gerade bei Tätigkeiten, die bislang häufig von Berufseinsteigern übernommen wurden, könnte die Automatisierung aber langfristig Auswirkungen haben. Dazu zählen beispielsweise die Aufbereitung von Informationen, einfache Analysen, standardisierte Dokumentationsarbeiten oder administrative Prozesse. Solche Aufgaben lassen sich zunehmend durch generative KI und spezialisierte Software bearbeiten. Ob dadurch ganze Stellen wegfallen oder sich lediglich die Anforderungen an Beschäftigte verändern, hängt aber vom jeweiligen Einsatzgebiet ab.