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Der US-amerikanische KI-Entwickler Anthropic konkretisiert seine Pläne für einen Börsengang und strebt dabei eine Unternehmensbewertung von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar an. Das geht aus einem aktualisierten Börsenprospekt hervor, den das Unternehmen am 10. November bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Der Entwickler des KI-Assistenten Claude will insgesamt 825 Millionen Aktien zu einem Stückpreis zwischen 70 und 78 US-Dollar anbieten. Damit könnte das Börsendebüt zu den größten der Finanzgeschichte gehören.

Die angestrebte Bewertung von rund 1,4 Billionen US-Dollar berücksichtigt neben den ausstehenden Aktien auch weitere potenzielle Unternehmensanteile, darunter Aktienoptionen und aktienbasierte Vergütungen. Anthropic selbst kalkuliert mit dem öffentlichen Aktienangebot zwischen 57,75 und 64,35 Milliarden US-Dollar einsammeln zu können. Zusätzlich zum regulären Börsengang hat sich das Unternehmen in einer weitere Finanzierung über 26 Milliarden US-Dollar gesichert. Diese erfolgt durch die private Platzierung einer besonderen Aktienklasse bei sieben großen Technologieunternehmen. Zu den beteiligten Investoren gehören AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA und TSMC.

Die privat platzierten Aktien gehören dabei zur sogenannten Class N und verfügen über keine Stimmrechte. Wirtschaftlich sind sie grundsätzlich mit den öffentlich angebotenen Class-A-Aktien vergleichbar. Durch die Trennung von Kapitalbeteiligung und Stimmrechten kann Anthropic aber zusätzliche Mittel aufnehmen, ohne den beteiligten Technologieunternehmen einen entsprechenden Einfluss auf Unternehmensentscheidungen einzuräumen.

Die nun geplante Bewertung liegt deutlich über den 965 Milliarden US-Dollar, die Anthropic noch bei seiner Finanzierungsrunde im Mai 2026 erreichte. Zugleich bleibt sie aber auch hinter früheren Erwartungen zurück. Die jetzt veröffentlichte Preisspanne deutet jedenfalls darauf hin, dass die Investoren das Wachstum des KI-Unternehmens weiterhin als hoch bewerten, zugleich aber vorsichtiger auf dessen langfristige Ertragsaussichten blicken. Erst am Montag hatte man mit Claude Fable und Mythos 5.2 seine neuen Spitzenmodelle präsentiert.