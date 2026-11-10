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SpaceX plant eine weitere Milliardeninvestition in den Ausbau seiner KI‑Infrastruktur. Das Unternehmen von Elon Musk will im texanischen Starbase ein Rechenzentrum samt eigenem Gaskraftwerk errichten. Für die ersten Bauabschnitte sind dabei Investitionen von rund 24 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Das geht aus einer öffentlichen Bekanntmachung der Stadtverwaltung hervor, die im Zusammenhang mit beantragten Steuervergünstigungen veröffentlicht wurde. Das Projekt könnte in mehreren Etappen umgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt noch erweitert werden.

Der geplante Standort befindet sich östlich von Brownsville im Cameron County, unweit der bestehenden Produktions- und Startanlagen von SpaceX. Das vorgesehene Grundstück umfasst rund 180 Hektar und liegt zwischen dem Boca Chica Boulevard und dem Hafen von Brownsville. Die Stadt Starbase, die erst 2025 gegründet wurde, ist eng mit dem Raumfahrtunternehmen verbunden. Dort entwickelt und produziert SpaceX unter anderem Komponenten seines Starship-Raketensystems.

Anders als bei vielen anderen Rechenzentrumsprojekten soll die benötigte Energie – zumindest teilweise – aus einer eigens errichteten Stromerzeugungsanlage stammen. SpaceX sieht dafür ein mit Erdgas betriebenes Kraftwerk vor, das gemeinsam mit dem Rechenzentrum gebaut und betrieben werden soll. Welche elektrische Leistung das Kraftwerk bereitstellen soll, geht aus der städtischen Bekanntmachung allerdings nicht hervor.

Ebenso fehlen konkrete Angaben zur Größe des Rechenzentrums, zur geplanten Zahl der Server oder zu den eingesetzten KI‑Beschleunigern. Auch die Aufteilung der Investitionssumme zwischen Energieversorgung und IT-Infrastruktur bleibt derzeit offen. Die genannten 24 Milliarden US-Dollar beziehen sich ausdrücklich nur auf die ersten Projektphasen und stellen damit keine verbindliche Obergrenze für die Gesamtkosten dar.

SpaceX betreibt bereits große KI-Rechenanlagen im Grenzgebiet zwischen Tennessee und Mississippi. Nach zuletzt veröffentlichten Angaben verfügte das Unternehmen Ende September über eine nominelle KI-Rechenkapazität von rund 1,7 Gigawatt. Bis zum Jahresende soll diese auf etwa 2,5 bis 3 Gigawatt steigen. Für Ende 2027 stehen Ausbauziele von bis zu 10 Gigawatt im Raum.