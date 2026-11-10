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Der japanische Halbleiterhersteller Rapidus könnte seinen Zeitplan für die Massenproduktion von Chips in der 2-nm-Klasse verfehlen. Wie die Japan Times unter Berufung auf mit der Entwicklung vertraute Personen berichtet, liegt das Unternehmen inzwischen mehrere Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück. Demnach ist es Rapidus bislang nicht gelungen, funktionsfähige SRAM-Speicherzellen im neuen Fertigungsprozess herzustellen. Dieser Entwicklungsschritt hätte bereits im Sommer 2026 abgeschlossen werden sollen, um die geplante Massenproduktion bis spätestens März 2028 zu ermöglichen.

Die Herstellung funktionsfähiger SRAM-Zellen gilt als wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung moderner Fertigungsprozesse. Aktuelle Prozessoren integrieren Millionen solcher Speicherzellen, die unter anderem als Cache verwendet werden. Bereits geringfügige Abweichungen bei den Transistorstrukturen können die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen und die Ausbeute reduzieren. Neben den Schwierigkeiten bei der SRAM-Fertigung soll Rapidus weiterhin mit der Kontrolle von Staub und anderen Partikeln in den Reinräumen zu kämpfen haben. Zwar konnte das Unternehmen im Juli 2025 bereits funktionierende Transistoren seines 2-nm-Prozesses demonstrieren, seither beschränkten sich die öffentlich dokumentierten Fortschritte jedoch weitgehend auf die Bereitstellung von Process Design Kits (PDKs).

Rapidus hält offiziell weiterhin an seinem Ziel fest, die Massenproduktion in der zweiten Hälfte des japanischen Geschäftsjahres 2027 aufzunehmen, das im März 2028 endet. Zu den konkreten technischen Schwierigkeiten wollte sich das Unternehmen nicht äußern. Die japanische Regierung hat bislang mehr als zwei Billionen Yen an staatlicher Unterstützung für Rapidus vorgesehen, um eine eigene Fertigung modernster Halbleiter aufzubauen und die Abhängigkeit von ausländischen Herstellern zu reduzieren. Eine größere Verzögerung könnte sowohl die weitere Finanzierung als auch den geplanten Börsengang bis 2032 gefährden. Gleichzeitig wächst der Rückstand auf etablierte Wettbewerber wie TSMC, Samsung und Intel, die ebenfalls an fortschrittlichen Fertigungstechnologien arbeiten.