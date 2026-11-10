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Google hat seine achte Generation der Tensor Processing Units (TPUs) um zwei weitere Varianten ergänzt. Nachdem im April mit der TPU 8t und TPU 8i zwei unterschiedliche Architekturen für das Training und die Inferenz großer KI-Modelle vorgestellt wurden, folgen nun die TPU 8tx und TPU 8i Max. Während die TPU 8tx auf eine besonders geschützte Verarbeitung vertraulicher Daten ausgelegt ist, soll die TPU 8i Max mit höherer Rechenleistung und Speicherbandbreite vor allem KI-Anwendungen mit großen Kontextfenstern beschleunigen.

Bei beiden Neuvorstellungen handelt es sich nicht um vollständig neue Chips. Stattdessen nutzt Google bereits entwickelte TPU-Architekturen und kombiniert diese mit angepassten Speicher-, Netzwerk- und Host-Systemen. Damit will das Unternehmen schneller auf die veränderten Anforderungen moderner KI-Anwendungen reagieren können. Insbesondere agentische KI-Systeme, bei denen mehrere spezialisierte Modelle und Agenten zusammenarbeiten, stellen hohe Anforderungen an die Kommunikation zwischen den Beschleunigern sowie die verfügbare Speicherkapazität und Speicherbandbreite.

Die bereits im April vorgestellte TPU 8t ist auf das Training besonders großer KI-Modelle ausgelegt. Ein einzelner Beschleuniger erreicht eine theoretische FP4-Rechenleistung von 12,6 PFLOPS und verfügt über 216 GB HBM mit einer Speicherbandbreite von rund 6,5 TB/s. Hinzu kommen 128 MB lokaler SRAM. In einem Superpod lassen sich bis zu 9.600 Chips zusammenschalten, die gemeinsam eine theoretische FP4-Rechenleistung von 121 EFLOPS und eine HBM-Kapazität von mehr als 2 PB erreichen. Über das zusätzliche Virgo-Netzwerk sollen sich noch größere Cluster aufbauen lassen.

Die TPU 8i wurde dagegen insbesondere für die Inferenz und das Reasoning großer Sprachmodelle entwickelt. Mit 10,1 PFLOPS bei FP4 fällt ihre theoretische Rechenleistung etwas niedriger aus, dafür stehen 288 GB HBM mit einer Speicherbandbreite von rund 8,6 TB/s zur Verfügung. Der lokale SRAM wurde mit 384 MB gegenüber der TPU 8t verdreifacht. Dadurch sollen insbesondere die häufigen Speicherzugriffe während der Token-Generierung beschleunigt werden.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Netzwerkarchitektur. Während die TPU 8t auf eine dreidimensionale Torus-Topologie setzt, verwendet Google bei der TPU 8i das sogenannte Boardfly-Netzwerk. Dieses reduziert die Anzahl der notwendigen Kommunikationsschritte zwischen einzelnen Beschleunigern und soll damit insbesondere bei verteilten Mixture-of-Experts-Modellen die Latenzen verringern. Die Interchip-Bandbreite liegt bei 19,2 Tbit/s. Eine zusätzliche Collectives Acceleration Engine (CAE) beschleunigt bestimmte Kommunikations- und Synchronisationsoperationen.

TPU 8tx mit hardwarebasierter Verschlüsselung

Mit der TPU 8tx kombiniert Google nun die Rechenarchitektur der TPU 8t mit dem latenzoptimierten Boardfly-Netzwerk der TPU 8i. Die eigentliche Chiparchitektur bleibt dabei unverändert. Eine wesentliche Änderung betrifft dagegen die Host-Systeme. Anstelle der bisher eingesetzten Arm-basierten Axion-Prozessoren verwendet Google hier AMDs EPYC-Prozessoren der fünften Generation.

Der Hintergrund ist die Unterstützung von Confidential Computing. Dabei sollen sensible Daten und Modellgewichte nicht nur bei der Speicherung und Übertragung, sondern auch während ihrer Verarbeitung geschützt werden. Die dafür notwendigen Sicherheitsfunktionen sind auf Hardwareebene implementiert. Google richtet sich damit vor allem an Unternehmen und Behörden, die proprietäre KI-Modelle mit vertraulichen Informationen verwenden oder trainieren möchten.

Gleichzeitig soll die Kombination aus hoher Rechenleistung und dem Boardfly-Netzwerk auch eine schnelle Inferenz ermöglichen. Google spricht von einer bis zu halbierten Latenz gegenüber der regulären TPU 8t, während die zusätzlichen Sicherheitsfunktionen kaum Auswirkungen auf die Leistung haben sollen. Konkrete Benchmarks und weiterführende technische Details zur Verschlüsselung und Isolation nennt Google bislang allerdings nicht.

Neben der Inferenz eignet sich die TPU 8tx laut Hersteller auch für kleinere Trainingsaufgaben, das Fine-Tuning bestehender Modelle sowie Reinforcement Learning. Dadurch sollen unterschiedliche Verarbeitungsschritte auf derselben Infrastruktur stattfinden können.

TPU 8i Max verdoppelt Rechenleistung und Speicherbandbreite

Die TPU 8i Max verfolgt einen anderen Ansatz. Google kombiniert hier zwei vollständige TPU-8i-Chips auf einem gemeinsamen Package. Dadurch verdoppeln sich die theoretische Rechenleistung, die SRAM-Kapazität und die aggregierte HBM-Bandbreite gegenüber einer einzelnen TPU 8i.

Ausgehend von den bekannten technischen Daten ergibt sich somit eine theoretische FP4-Rechenleistung von 20,2 PFLOPS. Der gemeinsame SRAM-Ausbau steigt rechnerisch auf 768 MB, während die aggregierte HBM-Bandbreite rund 17,2 TB/s erreicht. Zur genauen Speicherbestückung des Dual-Chip-Packages sowie zur Verbindung zwischen den beiden Chips macht Google bislang keine detaillierten Angaben.

Die zusätzliche Speicherbandbreite ist insbesondere bei KI-Modellen mit sehr großen Kontextfenstern relevant. Werden Millionen von Tokens verarbeitet, entstehen umfangreiche Key-Value-Caches, auf die während der Inferenz wiederholt zugegriffen werden muss. Bei solchen Anwendungen ist häufig nicht die verfügbare Rechenleistung, sondern der Datentransfer zwischen Speicher und Recheneinheiten der begrenzende Faktor.

Mit der TPU 8i Max will Google diese Engpässe reduzieren und gleichzeitig die Rechendichte erhöhen. Da zwei Chips innerhalb eines Packages untergebracht werden, soll sich bei gleichem Platzbedarf im Rack die doppelte Menge an TPU-Silizium integrieren lassen. Welche Auswirkungen dies auf die Leistungsaufnahme und die Kühlung hat, bleibt zunächst offen.

Insgesamt setzt Google mit den vier Systemvarianten zunehmend auf eine Spezialisierung seiner KI-Hardware. Während TPU 8t und TPU 8i die Grundlage für Training beziehungsweise Inferenz bilden, ergänzen TPU 8tx und TPU 8i Max diese Architektur um hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen und eine höhere Rechendichte. Der Ansatz zeigt zugleich, dass neben der eigentlichen Chip-Rechenleistung zunehmend die Speicherhierarchie, das Packaging und die Interconnect-Architektur über die Leistungsfähigkeit großer KI-Systeme entscheiden.