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Infineon hat nach eigenen Angaben erstmals funktionsfähige Leistungshalbleiter auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) auf 300-mm-Wafern hergestellt. Die Verarbeitung erfolgte im österreichischen Werk Villach unter Verwendung bestehender Fertigungsanlagen für Silizium-Halbleiter. Damit demonstriert das Unternehmen die grundsätzliche Machbarkeit einer SiC-Produktion auf 300-mm-Wafern unter industriellen Fertigungsbedingungen. Bislang setzt die Branche bei der Herstellung entsprechender Leistungshalbleiter vorwiegend auf Wafer mit einem Durchmesser von 150 beziehungsweise 200 mm.

Der Umstieg auf größere Wafer verspricht vor allem wirtschaftliche Vorteile. Gegenüber einem 200-mm-Wafer bietet die 300-mm-Variante eine um den Faktor 2,25 größere Oberfläche. Laut Infineon lassen sich damit etwa 2,3-mal so viele Chips auf einem einzelnen Wafer unterbringen. Bei entsprechender Ausbeute könnte dies die Herstellungskosten pro Chip deutlich reduzieren. Da sich bestehende Anlagen aus der Siliziumfertigung verwenden lassen, könnte zudem der Investitionsbedarf für den Ausbau der Produktionskapazitäten sinken.

Siliziumkarbid gehört zu den sogenannten Wide-Bandgap-Halbleitern und bietet gegenüber klassischem Silizium einige Vorteile in der Leistungselektronik. Die größere Bandlücke und die höhere kritische elektrische Feldstärke ermöglichen Bauelemente, die hohe Spannungen bei vergleichsweise geringen elektrischen Verlusten schalten können. Hinzu kommen hohe Schaltgeschwindigkeiten und die Möglichkeit, bei höheren Temperaturen zu arbeiten. Dadurch lassen sich effizientere und kompaktere Stromversorgungssysteme realisieren. Typische Einsatzgebiete sind Wechselrichter für Elektrofahrzeuge, Schnellladestationen, industrielle Antriebe sowie Stromrichter für Batteriespeicher und erneuerbare Energien. Auch bei der Energieversorgung von KI-Rechenzentren gewinnt SiC an Bedeutung, etwa für Solid-State-Transformatoren, elektronische Leistungsschalter und Netzteile.

Parallel zur Verarbeitung der 300-mm-Wafer hat Infineon am Standort Dresden die grundsätzliche Eignung seiner sogenannten Cold-Split-Technologie für SiC-Kristalle dieses Durchmessers nachgewiesen. Das Verfahren ermöglicht es, einzelne Wafer mit geringeren Materialverlusten und kürzeren Prozesszeiten aus einem SiC-Kristall herauszulösen, als dies beim herkömmlichen Drahtsägen möglich ist. Dadurch können aus demselben Ausgangsmaterial mehr Wafer gewonnen werden. Gerade bei Siliziumkarbid, dessen Kristallherstellung aufwendiger als bei Silizium ist, stellt dies einen wichtigen Ansatz zur Kostensenkung dar.

Die nun vorgestellten Ergebnisse markieren zunächst einen technologischen Entwicklungsschritt und noch keinen Beginn der Serienfertigung. Einen konkreten Zeitplan für die Massenproduktion auf 300-mm-SiC-Wafern nennt Infineon bislang nicht. Der weitere Ausbau soll in Abstimmung mit Kunden und Partnern erfolgen. Parallel setzt das Unternehmen seine bestehende Fertigungsstrategie für 200-mm-SiC-Wafer fort.