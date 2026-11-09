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Die Deutsche Telekom hat angekündigt, dass man die KI-Fabrik im Münchner Tucherpark weiter ausbauen wird. Zu den bereits bestehenden Systemen mit NVIDIAs Blackwell-GPU, genauer gesagt der B200, kommen nun weitere Beschleuniger mit B300-GPU (Blackwell Ultra) hinzu.

Damit verdoppelt die Telekom die Anzahl der eingesetzten KI-Beschleuniger dieser Leistungsklasse. Durch die höhere Leistungsfähigkeit der neuen Chips fällt der Zuwachs bei der gesamten Rechenleistung entsprechend größer aus. Darüber hinaus kommen in der KI-Fabrik weiterhin NVIDIA-GPUs des Typs RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition zum Einsatz.

Der NVIDIA B300 (Blackwell Ultra) ist eine Weiterentwicklung des B200 (Blackwell), die insbesondere auf höhere KI-Inferenzleistung und größere Sprachmodelle ausgelegt ist. Der B300 bietet mit 270 GB statt 180 GB HBM3e eine um 50 % höhere nutzbare Speicherkapazität, während die Speicherbandbreite mit rund 8 TB/s weitgehend unverändert bleibt. Die Rechenleistung bei dichter FP4-Berechnung steigt durch optimierte Tensor-Cores um 50 % auf 13,5 PFLOPS, während die FP8-Leistung weitgehend identisch bleibt. Spezielle Optimierungen verdoppeln zudem die Rechenleistung für Attention-Operationen. Weitere Unterschiede sind die Unterstützung von PCIe 6.0 statt PCIe 5.0 und eine höhere Leistungsaufnahme von bis zu 1.100 statt 1.000 W in HGX-Systemen. Die NVLink-Bandbreite bleibt mit 1,8 TB/s pro GPU identisch.

Mit einer weiteren Investition von knapp 250 Millionen Euro reagiert die Deutsche Telekom auf die steigende Nachfrage nach KI-Rechenkapazitäten und baut ihre Infrastruktur in Deutschland weiter aus. Im Zuge der Erweiterung soll die Anschlussleistung der KI-Fabrik auf 20 MW steigen.

Die Industrial AI Cloud im Münchner Tucherpark wurde erst im Februar 2026 in Betrieb genommen. Nach Angaben der Telekom erhöhte bereits die erste Ausbaustufe die in Deutschland verfügbare KI-Rechenkapazität um 50 %. Sieben Monate nach der Inbetriebnahme waren die verfügbaren Kapazitäten demnach vollständig gebucht. Die Planungen für weitere Ausbaustufen hatte das Unternehmen bereits im Mai 2026 aufgenommen.

Bei der Energieeffizienz gibt die Telekom für das Rechenzentrum einen PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) von 1,2 an. Dieser beschreibt das Verhältnis zwischen dem gesamten Energiebedarf eines Rechenzentrums und dem Verbrauch der eigentlichen IT-Hardware. Bei einem PUE-Wert von 1,2 entfallen auf jede Kilowattstunde für die IT weitere 0,2 kWh für Kühlung, Stromversorgung und sonstige Infrastruktur. Darüber hinaus ist vorgesehen, die entstehende Abwärme künftig für die Wärmeversorgung des gesamten Tucherpark-Quartiers zu nutzen.