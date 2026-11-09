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In den vergangenen beiden Tagen ist die Affäre um eine romantische Beziehung des NVIDIA-Chefs Jensen Huang sowie dazugehörige Spionagevorwürfe eskaliert. Inzwischen hat Huang die außereheliche Beziehung eingestanden. Ein offener Brief an die Mitarbeiter wurde inzwischen von NVIDIA selbst veröffentlicht, war aber bereits im Vorfeld im Netz zu finden.

Zunächst berichteten die Financial Times und die New York Times über eine vermeintliche Affäre von Huang mit Allice Huang. Allice Huang ist eine ehemalige Managerin von Megaspeed, einem in Singapur ansässigen Unternehmen, welches in der Vergangenheit bereits in Verdacht geriet, Exportbeschränkungen von NVIDIA-GPUs nach China umgangen zu haben.

I owe my family and all of you an apology. I was unfaithful to my wife. My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did. I am deeply sorry. Throughout my life, my family has given me love and support. They deserve my honesty and loyalty. Instead, I let them down and damaged the life we built together. I take full responsibility for what I did and the hurt I caused, and I accept the criticism that comes with it. To my wife and family: I love you. I know an apology cannot undo what I have done. I hope our family will heal and that, over time, I can earn back your trust. To my colleagues at NVIDIA, including those I have worked alongside for decades, and to our board, partners, and shareholders around the world: you deserve better from me. Leading NVIDIA is the privilege of my life. My responsibility is to serve you and be worthy of your trust. I have fallen short of that responsibility. I am fully committed to NVIDIA and will work to earn back your confidence. Regarding the national security concerns raised in news reports, NVIDIA’s Board of Directors has initiated an independent investigation. I support the investigation and will cooperate fully. I love our country and our company. I am committed to protecting NVIDIA and supporting America’s national security. I am proud and grateful to be an American. My family bears no responsibility for my choices. I do. Please give them privacy. Jensen - so Jensen Huang in einem offenen Brief an die Belegschaft von NVIDIA

Wir haben hier also den persönlichen Aspekt einer möglichen Liebesbeziehung des NVIDIA-Chefs. Dieser betrifft in erster Linie sein Privatleben und sollte entsprechend zurückhaltend behandelt werden.

Aber derart exponiert sollte sich eine Person wie Huang auch bewusst sein, welche Auswirkungen dies haben kann. Im Falle von Allice Huang sollen die US-Geheimdienste US-Präsident Donald Trump bereits im Mai 2026 darauf hingewiesen haben, dass diese für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit arbeitet und auch die Beziehung zu Jensen Huang soll damals schon eine Rolle gespielt haben. Dennoch nahm dieser Jensen Huang beim Staatsbesuch beim chinesischen Präsidenten Xi im Mai mit. Auch beim Gegenbesuch von Xi im September war Huang anwesend.

Untersuchung des Verwaltungsrates

Inzwischen hat NVIDIA bzw. der Verwaltungsrat eine Untersuchung der Affäre eingeleitet. Dabei geht es nicht um die persönlichen Aspekte einer möglichen Liebesbeziehung, sondern darum, ob Jensen Huang darin ein "Ziel einer ausländischen nachrichtendienstlichen Aktivität" gewesen ist. Bisher habe man keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass "die nationale Sicherheit oder Geschäftsgeheimnisse von NVIDIA kompromittiert" worden seien. Gemeinsam mit externen Beratern sollen die Vorkommnisse nun untersucht werden.

The NVIDIA Board is initiating an independent investigation in light of recent reporting that founder and CEO Jensen Huang has been the target of a foreign intelligence effort. A committee of independent directors, assisted by outside independent counsel, will oversee the investigation. The Board prioritizes U.S. national and economic security, which is paramount to the interests of NVIDIA and its shareholders. While the Board has no reason to believe that either national security or NVIDIA secrets were compromised, the Board's inquiry will examine all available information. Jensen fully supports the review and has committed to cooperating with it. The Board has confidence in Jensen and his leadership team and will provide further updates as appropriate. - so NVIDIA

Hintergrund ist einerseits, dass sich Jensen Huang wiederholt für eine Lockerung der Exportbeschränkungen gegenüber China für besonders schnelle KI-Chips ausgesprochen hat. Dies hat in erster Linie sicherlich unternehmerische Aspekte, wirft aber die Frage auf, ob eine Beeinflussung durch die Affäre mit Allice Huang stattgefunden hat.

Und auch wenn der Verwaltungsrat nach aktuellem Kenntnisstand davon ausgeht, dass keinerlei Geschäftsgeheimnisse abgeflossen sind, wird man auch dies sicherlich noch einmal genauer prüfen.

Update: Chinas Außenministerium weist Vorwürfe zurück

Bei der Pressekonferenz des chinesischen Außenministeriums vom 9. November 2026 äußerte sich Sprecher Guo Jiakun zu mehreren außenpolitischen und technologischen Themen. Im Mittelpunkt standen unter anderem Vorwürfe über eine mögliche Verbindung zwischen NVIDIA-Chef Jensen Huang und chinesischen Geheimdiensten, die das Ministerium klar zurückwies.

Auf die Frage nach einem Reuters-Bericht, wonach rund 600.000 leistungsfähige NVIDIA-KI-Chips in Hongkong lagern und China deren Einfuhr bislang nicht genehmigt, verwies der Sprecher lediglich auf die unveränderte chinesische Position und die zuständigen Behörden. Eine Bestätigung oder Dementierung blieb aus. Zugleich bekräftigte China seine Bestrebungen zur internationalen Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz.