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Ähnlich wie bei vielen Konkurrenten und Mitbewerbern boomt bei AMD vor das Datacenter-Geschäft und sorgt für neue Rekorde in den letzten Quartalszahlen. Insgesamt vermeldet AMD für das abgelaufene dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 13,4 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Plus von 45 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Gleichzeitig steigt der Betriebsgewinn um 123 % auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Netto bleiben davon 2,43 Milliarden US-Dollar übrig. AMD verdient also gutes Geld, liegt aber noch nicht auf dem Niveau dessen, was NVIDIA in den vergangenen Quartalen regelmäßig vermeldet. Beim Umsatz hat AMD die eigenen und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Vor allem das Servergeschäft trägt zu den Zahlen bei. Die Epyc-Serverprozessoren und KI-Beschleuniger der Instinct-Serie verkaufen sich offenbar gut und haben eine hohe Marge. Der Anteil des Datacenter-Geschäfts steigt von 47 % im vergangenen auf nun 64 % in diesem Jahr.

Viel Licht im Datacenter-Geschäft, aber leider auch etwas Schatten, denn die "Client und Gaming"-Sparte vermeldet einen um 8 % geringeren Umsatz. Vor allem das Geschäft mit den Grafikkarten und Custom-Chips für die Konsolen gab um 40 % nach. Gerettet hat diesen Bereich offenbar das gut laufende Geschäft mit den mobilen Ryzen-Prozessoren.

Der Schwerpunkt verschiebt sich damit zunehmend auf das Server-Geschäft. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit AMD die steigende Nachfrage bedienen und damit weiteres Wachstum ermöglichen kann. Nach Angaben des Unternehmens wurden bereits entsprechende Vorkehrungen getroffen, um mögliche Engpässe in der Lieferkette zu vermeiden. „Wir haben entlang unserer gesamten Lieferkette daran gearbeitet, Wafer, Substrate, fortschrittliche Gehäusetechnologien (Advanced Packaging), Speicherbausteine sowie weitere Schlüsselkomponenten zu sichern, die für ein deutlich stärkeres Wachstum im kommenden Jahr erforderlich sind“, erklärte AMD-Chefin Lisa Su.

Für das aktuell laufende Quartal erwartet AMD einen Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar. Die Wegrichtung scheint vorgegeben und dürfte einmal mehr von den Epyc-Prozessoren und Instinct-Beschleunigern angeführt werden.