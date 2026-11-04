Werbung

Die Übernahme des Elektronikhändlers MediaMarktSaturn durch den chinesischen Onlinehandelskonzern JD.com steht kurz vor dem Abschluss. Die Europäische Kommission hat dem Erwerb der Mehrheit an der Muttergesellschaft Ceconomy grünes Licht gegeben, die Genehmigung allerdings an mehrere wettbewerbsrechtliche Verpflichtungen geknüpft. Damit soll verhindert werden, dass staatliche Förderungen aus China dem neuen Eigentümer Vorteile gegenüber anderen europäischen Handelsunternehmen verschaffen.

JD.com hatte bereits im Sommer 2025 angekündigt, die Kontrolle über Ceconomy übernehmen zu wollen. Das Übernahmeangebot bewertet den deutschen Handelskonzern dabei mit rund 2,2 Milliarden Euro. Nach der nun erteilten Zustimmung aus Brüssel sehen beide Unternehmen sämtliche Vorbedingungen als erfüllt an. Der Abschluss der Transaktion soll jetzt innerhalb der kommenden Tage erfolgen.

Im Mittelpunkt der europäischen Prüfung standen mögliche Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Unterstützung, die JD.com in China erhält. Nach Einschätzung der Kommission profitiert der Konzern unter anderem von steuerlichen Vergünstigungen und staatlich unterstützten Krediten. Diese Mittel fließen demnach teilweise in den Aufbau und Betrieb seiner Logistikinfrastruktur sowie in die Entwicklung von IT-Systemen.

Die Wettbewerbshüter befürchteten, dass MediaMarktSaturn nach der Übernahme auf diese subventionierten Ressourcen zugreifen könnte. Dadurch wären niedrigere Betriebskosten möglich, die konkurrierende Einzelhändler ohne vergleichbare staatliche Unterstützung nicht erreichen könnten. Insbesondere im europäischen Elektronikhandel, der von einem intensiven Preiswettbewerb geprägt ist, könnte sich daraus ein erheblicher Vorteil ergeben.

Um diese Bedenken auszuräumen, hat JD.com mehrere Verpflichtungen übernommen. Künftig muss der Konzern seine Logistikdienstleistungen, Lagerkapazitäten und Technologien auch anderen Marktteilnehmern zu denselben Bedingungen anbieten, die für die künftige Tochter Ceconomy gelten. Damit soll ausgeschlossen werden, dass MediaMarkt und Saturn bevorzugten Zugang zu den durch chinesische Subventionen mitfinanzierten Ressourcen erhalten. Die Verpflichtungen gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren.