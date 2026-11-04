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MediaMarktSaturn erweitert seine Zusammenarbeit mit dem Lieferdienst Lieferando. Kunden können Elektronikprodukte künftig in 141 deutschen Städten direkt über die Lieferando-App bestellen und sich innerhalb von etwa einer Stunde nach Hause bringen lassen. Bislang war das Angebot auf zehn Städte begrenzt. Mit der Erweiterung steigt die Zahl der angeschlossenen Elektronikmärkte auf insgesamt 236.

Neben der geografischen Verfügbarkeit wächst auch die Auswahl der angebotenen Produkte. Nach Angaben von Lieferando können Kunden künftig auf ein Sortiment von bis zu 10.000 Artikeln pro Filiale zugreifen. Das entspricht einer Verzehnfachung gegenüber dem bisherigen Angebot. Welche Produkte tatsächlich bestellt werden können, hängt allerdings vom Warenbestand des jeweiligen Marktes ab.

Die Kooperation ist bewusst als Alternative zum klassischen Onlineversand konzipiert. Während Bestellungen über herkömmliche Onlineshops erst nach mehreren Werktag eintreffen, können Kunden dringend benötigte Elektronikartikel und Zubehör mit dem Angebot von MediaMarktSaturn innerhalb kurzer Zeit erhalten. Lieferando zufolge steht der Expressservice inzwischen in neun von zehn deutschen Großstädten zur Verfügung.

Die technische und logistische Abwicklung erfolgt dabei wie gehabt. Nach Eingang einer Bestellung stellen Mitarbeiter der nächstgelegenen MediaMarkt-Filiale die gewünschten Produkte zusammen. Anschließend übernimmt ein Lieferando-Kurier die Ware an der Click-&-Collect-Station des Marktes und transportiert sie zur angegebenen Lieferadresse.

Die Produktpreise sollen den regulären Preisen in den jeweiligen Filialen entsprechen. Ob und in welcher Höhe zusätzliche Liefer- oder Servicegebühren anfallen, richtet sich nach den Konditionen der Bestellung. Die tatsächliche Lieferdauer kann außerdem von der Entfernung zum Markt, der Verfügbarkeit eines Kuriers und dem Bestellaufkommen abhängen. Da die Waren direkt aus den stationären Geschäften stammen, orientiert sich der Service zudem an den Öffnungszeiten. In den meisten Fällen können Bestellungen deshalb von Montag bis Samstag aufgegeben werden.