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Noch im Februar 2026 wurden für Prodigy unter anderem bis zu 21x höhere Leistungswerte gegenüber NVIDIAs Rubin Ultra in Aussicht gestellt. Am 22. Oktober 2026 beantragte die slowakische Tachyum-Gesellschaft selbst die Eröffnung eines Konkursverfahrens. Dies vermelden Forbes in der Slowakei sowie Ta3.

Kaum ein Halbleiterprojekt wurde über einen derart langen Zeitraum mit so großen Versprechungen begleitet wie Tachyums Prodigy. Bereits 2018 trat das Unternehmen mit dem Anspruch an, einen Prozessor zu entwickeln, der eine rund zehnmal höhere Rechenleistung als damals übliche CPUs erreichen sollte – bei deutlich geringerem Platzbedarf und Energieverbrauch. Später sollte Prodigy nicht nur klassische Serverprozessoren, sondern auch GPU-Beschleuniger und spezialisierte HPC- sowie KI-Chips übertreffen. Ein tatsächlich gefertigter Prozessor stand diesen Ankündigungen jedoch nie gegenüber.

In den folgenden Jahren wurden die Spezifikationen immer ambitionierter. 2019 war von 64 Kernen, DDR5, PCI-Express 5.0 und HBM3 die Rede, wenig später sollte jeder einzelne Kern schneller als Xeon- oder EPYC-Kerne arbeiten. Der Tape-out wurde mehrfach verschoben, während Tachyum weiter mit Simulatoren und FPGA-basierten Emulationen arbeitete. 2022 kündigte das Unternehmen schließlich 128 Kerne mit bis zu 5,7 GHz an und stellte eine deutlich höhere Integer-Leistung als bei AMD EPYC und Intel Xeon in Aussicht. Auch mit NVIDIAs H100 wollte Prodigy konkurrieren können.

Ende 2023 erreichten die Versprechungen eine neue Größenordnung. Nun war von 192 Kernen die Rede, während ein einzelner Prodigy bei KI-Berechnungen die Leistung von 52 NVIDIA-GH200-Beschleunigern erreichen sollte. Gleichzeitig plante Tachyum bereits einen Supercomputer mit Zehntausenden Nodes und kündigte parallel den Nachfolger Prodigy2 an – obwohl der erste Prodigy weiterhin nicht als echtes Silizium vorlag. Wir bezeichneten das Projekt zu diesem Zeitpunkt entsprechend als "Papiertiger".

Auch danach blieb der Abstand zwischen Ankündigung und realer Hardware groß. 2025 stellte Tachyum schließlich Varianten mit bis zu 1.024 Kernen, 6 GHz, PCI-Express 7.0 und bis zu 400 PFLOPS KI-Leistung in Aussicht. Besonders spektakulär war der Vergleich mit NVIDIA: Prodigy sollte bei KI-Berechnungen bis zu 21-mal schneller als ein komplettes Rubin-Ultra-NVL576-System sein.

Das grundlegende Problem blieb jedoch über all die Jahre unverändert: Die veröffentlichten Leistungsdaten ließen sich nie an einem tatsächlich gefertigten Prodigy-Prozessor überprüfen. Gezeigt wurden lediglich Simulationen und FPGA-basierte Emulationen einzelner Funktionen. Während die versprochenen Leistungswerte immer weiter stiegen, verschoben sich Tape-out und Serienfertigung wiederholt. Aus dem ursprünglich für 2020 beziehungsweise 2021 angekündigten Prozessor wurde damit über Jahre ein immer leistungsfähigeres Konzept – ohne dass daraus jemals ein realer Prodigy-Chip hervorging.