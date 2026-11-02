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Die Bundesregierung will den Einsatz künstlicher Intelligenz in der deutschen Wirtschaft deutlich beschleunigen. Zum Auftakt des Digitalgipfels 2026 in Berlin forderte Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) Unternehmen und Gesellschaft dazu auf, sich stärker mit den Möglichkeiten der Technologie auseinanderzusetzen. Insbesondere in der Industrie sieht der Minister erhebliches Potenzial, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu verbessern. Gleichzeitig sprachen sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft aber auch für einfachere regulatorische Rahmenbedingungen aus.

Wildberger warnte etwa davor, das Tempo der technologischen Entwicklung zu unterschätzen. Deutschland reagiere weiterhin zu langsam auf die Veränderungen durch künstliche Intelligenz. Dabei verfüge die Bundesrepublik sowohl über qualifizierte Fachkräfte als auch über Unternehmen, die bei der Entwicklung und Anwendung entsprechender Technologien eine wichtige Rolle übernehmen könnten. Entscheidend sei, vorhandene Kompetenzen schneller in wirtschaftlich nutzbare Lösungen zu überführen.

Besondere Bedeutung misst der Minister dabei der industriellen KI bei. Als Beispiel nannte er die sogenannte denkende Fabrik, in der Produktionsprozesse mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert, gesteuert und optimiert werden können. Voraussetzung dafür seien aber ausreichende Rechenkapazitäten und ein verlässlicher Zugang zu Daten. Gerade mittelständische Unternehmen müssten in die Lage versetzt werden, ihre vorhandenen Informationen für entsprechende Anwendungen nutzen zu können.

Neben der technologischen Kompetenz müsse aber auch die Bereitschaft wachsen, neue Verfahren tatsächlich einzusetzen. Der Minister plädierte deshalb für neue regulatorische Ansätze, die Innovationen ermöglichen, ohne grundlegende gesellschaftliche Werte aufzugeben. Eine vollständige Vorabregulierung sämtlicher denkbarer Anwendungsfälle hält er angesichts der schnellen Entwicklung für wenig praktikabel.