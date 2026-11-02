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Mit einem Transaktionsvolumen von 115 Milliarden US-Dollar plant Marvell die Übernahme von Lumentum und damit einen der größten Deals in der Geschichte der Technologiebranche. Strategisch zielt der Zusammenschluss vor allem auf den stark wachsenden Bedarf an optischen Verbindungen in KI- und Hyperscale-Rechenzentren: Während Marvell bereits zahlreiche Halbleiterlösungen für Netzwerke und Datenverarbeitung anbietet, bringt Lumentum zentrale Technologien für optische Transceiver, Laser und Hochgeschwindigkeitsverbindungen ein. Damit würde Marvell seine Position entlang der Rechenzentrums-Infrastruktur deutlich ausbauen.

Marvell will Lumentum in einer reinen Aktientransaktion übernehmen. Lumentum-Aktionäre sollen für jede gehaltene Aktie 4,5 Marvell-Aktien erhalten. Daraus ergibt sich für Lumentum ein implizierter Unternehmenswert von rund 115 Milliarden US-Dollar beziehungsweise etwa 1.132 US-Dollar je Aktie. Gegenüber den unbeeinflussten Schlusskursen vom 28. Oktober 2026 entspricht dies einem Aufschlag von fast 24 %. Nach Abschluss der Transaktion sollen die bisherigen Marvell-Aktionäre etwa 67 % und die Lumentum-Aktionäre rund 33 % des fusionierten Unternehmens halten.

Matt Murphy soll weiterhin als Chairman und CEO fungieren, während drei Mitglieder des Lumentum-Verwaltungsrats, darunter CEO Michael Hurlston, in das Marvell-Board einziehen. Beide Verwaltungsräte haben der Transaktion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss ist für die erste Jahreshälfte 2028 vorgesehen und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre, regulatorischer Genehmigungen sowie weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Marvell erwartet zudem jährliche Kostensynergien von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Der 115-Milliarden-Dollar-Deal ist letztlich eine Wette darauf, dass Photonik neben GPU, Speicher und Stromversorgung zu einer der entscheidenden Schlüsseltechnologien der nächsten Generation von KI-Rechenzentren wird.

Der Deal ist vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Vernetzung in großen KI-Rechenzentren zunehmend selbst zu einem zentralen Bestandteil der Rechenplattform wird. Mit steigender Zahl von GPUs und anderen Beschleunigern wächst die erforderliche Bandbreite zwischen den einzelnen Systemen erheblich schneller als die eigentliche Rechenleistung. Insbesondere beim Übergang von einzelnen Racks zu Multi-Rack-Systemen stößt die elektrische Übertragung über Kupfer zunehmend an Grenzen bei Reichweite, Bandbreitendichte und Leistungsaufnahme. Marvell geht davon aus, dass deshalb immer mehr Verbindungen innerhalb von Scale-up- und Scale-out-Netzwerken auf optische Übertragung wechseln werden. Für Scale-out-Netze werden bereits 800-Gbit/s- und 1,6-Tbit/s-Verbindungen eingesetzt, während 3,2 Tbit/s die nächste Entwicklungsstufe darstellen.

Genau an dieser Stelle wird Lumentum für Marvell strategisch interessant. Das Unternehmen liefert einen großen Teil der optischen Basistechnologien, die für solche Verbindungen benötigt werden. Dazu gehören 100G- und 200G-EMLs auf Basis von Indiumphosphid, CW- und Ultra-High-Power-Laser, komplette optische Transceiver mit 800 Gbit/s und 1,6 Tbit/s sowie External Laser Source Modules für zukünftige Co-Packaged-Optics-Architekturen. Hinzu kommen Optical Circuit Switches (OCS), die über MEMS-Technik optische Verbindungen zwischen einer großen Zahl von Endpunkten dynamisch herstellen können. Lumentum positioniert diese Produkte ausdrücklich für die Back-End-Netzwerke großer GPU- und Accelerator-Cluster.

Im März 2026 investierte NVIDIA 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum und hat gleichzeitig mehrjährige Abnahme- und Kapazitätsvereinbarungen für fortschrittliche Laserkomponenten geschlossen. Im Halbleiterumfeld wäre die Übernahme von Lumentum durch Marvell mit einem Umfang von 115 Milliarden US-Dollar eine völlig neue Größenordnung: Qualcomm/NXP wurde seinerzeit mit rund 47 Milliarden US-Dollar bewertet, AMD/Xilinx zunächst mit 35 Milliarden US-Dollar und NVIDIAs letztlich gescheiterte ARM-Übernahme mit etwa 40 Milliarden US-Dollar. Microsoft zahlte für Activision Blizzard rund 68,7 Milliarden US-Dollar, Dell/EMC lag bei rund 67 Milliarden US-Dollar und Broadcom/VMware bei etwa 61 Milliarden US-Dollar.