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Der anhaltende KI-Boom gilt als einer der wesentlichen Treiber der zuletzt deutlich gestiegenen Speicherpreise. Insbesondere der hohe Bedarf an DRAM für KI-Beschleuniger und Rechenzentren soll die verfügbaren Produktionskapazitäten zunehmend beanspruchen und damit auch die Preise für herkömmlichen Arbeitsspeicher in die Höhe treiben. Während vor allem große Cloud-Anbieter den Markt mit ihrer enormen Nachfrage prägen, bekommen die Folgen zunehmend auch Endkunden zu spüren. Wer seinen PC aufrüsten oder ein neues System zusammenstellen möchte, muss inzwischen deutlich tiefer in die Tasche greifen.

In einem Interview mit "Cheeky Pint und Stripe" macht OpenAI-CEO Sam Altman nun zumindest diskussionswürdige Aussagen zu diesem Thema. So hält er es für "ziemlich furchtbar", dass ein Teil des hergestellten DRAMs in PCs verbaut wird, in denen er wenig effizient genutzt wird. Stattdessen wäre ein Einsatz dieser Speicherkapazitäten in der Cloud deutlich sinnvoller.

Zudem funktioniere laut Altman die Selbstregelung des Marktes aktuell nicht. So könnte der Markt nicht selbst dafür sorgen, dass der Speicher entsprechend einer effizienten Nutzung verteilt würde.

Die hohen Preise für Arbeitsspeicher und Hardware wie KI-Beschleuniger, die auf DRAM (sei es in Form von LPDDR oder auch HBM) setzen, treffen den Endkunden und die Cloud-Anbieter gleichermaßen. Allerdings trifft es den Endkunden direkter, während die Cloud-Anbieter es direkt und indirekt an ihre Kunden weitergeben und über auf andere Art gestaltete Finanzierungsmöglichkeiten verfügen.

Auch die drei großen Speicherhersteller SK hynix, Samsung und Micron gehen nicht davon aus, dass sich die angespannte Marktsituation kurzfristig entspannen wird. SK hynix rechnet sogar damit, dass die Nachfrage nach DRAM das verfügbare Angebot noch bis mindestens 2030 übersteigen könnte. Samsung erwartet eine weitere Verschärfung der Engpässe im Jahr 2027 und sieht frühestens ab 2028 eine mögliche Verbesserung der Versorgungslage. Ähnlich pessimistisch äußert sich Micron: Trotz steigender Produktionsmengen dürfte das Angebot sowohl bei DRAM als auch bei NAND in den Jahren 2027 und 2028 weiterhin nicht ausreichen, um die Nachfrage vollständig zu bedienen. Zwar investieren alle drei Unternehmen erhebliche Summen in neue Fertigungskapazitäten, doch deren Aufbau benötigt mehrere Jahre. Eine nachhaltige Entspannung der Speicherpreise ist daher vorerst nicht absehbar.

Altman sieht die Zukunft der Computertechnik vor allem in KI-Diensten, die über die Cloud bereitgestellt werden. Eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Hardware für Endkunden könnte seiner Einschätzung nach dazu führen, dass größere Speicherressourcen stattdessen den KI-Unternehmen und ihren Rechenzentren zugutekommen.