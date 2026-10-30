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Nach einem Angriff auf die umsatzstärkste Kryptobörse Binance sind nach Angaben des Unternehmens Vermögenswerte in einer Höhe von rund 6,3 Milliarden US-Dollar betroffen. Die ersten Spuren führen nach Nordkorea. Bereits Ende September war Bitget Opfer eines Angriffs geworden, bei dem rund 388 Millionen US-Dollar abflossen, inzwischen jedoch alle Kundengelder über einen Sicherheitsfonds zurückbezahlt wurden. Zwischen beiden Fällen gibt es Hinweise auf eine Verbindung.

Nach einer von Binance veröffentlichten Stellungnahme könnte ein kompromittierter Laptop eines DevOps-Entwicklers des Unternehmens den Angreifern Zugang zu einem Service-Container verschafft haben, worüber dann nicht autorisierte Auszahlungen ausgelöst wurden. Hinweise auf einen Abfluss privater Wallet-Schlüssel habe das Unternehmen bislang nicht gefunden. Ein ausführlicher technischer Bericht soll nach Abschluss der Untersuchung folgen. Einen Großteil der Gelder konnte mithilfe anderer Anbieter noch eingefroren werden. Binance beziffert die Höhe dieser Vermögenswerte auf immerhin rund 3 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass man die Mittel zurückführen wird können. Dennoch will das Unternehmen die Verluste aus Unternehmensmitteln und seinem Sicherheitsfonds decken. Ein- und Auszahlungen wurden zunächst ausgesetzt, wobei Binance mit der Auszahlung teilweise schon wieder begonnen haben will.

Das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs schreibt den Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu. Die Analysten verfolgen Abflüsse über mehrere Blockchains und gehen davon aus, dass die Angreifer das Signatursystem für internetverbundene Hot Wallets zur Freigabe eigener Transaktionen nutzen konnten. Ähnlich war man beim Angriff auf Bitget vor gut einem Monat vorgegangen. Auch damals nutzten Angreifer eine zuvor unbekannte Schwachstelle in einem Sicherheitsprodukt eines Drittanbieters, um interne Zugangsdaten zu erlangen und gefälschte Auszahlungsaufträge einzuschleusen.

KI-Modelle und entsprechende Werkzeuge beschleunigen derzeit die Suche nach Schwachstellen und machen es auch Angreifern einfacher, diese aufzudecken und zu nutzen, wenngleich Unternehmen wie OpenAI oder Anthropic besonders darauf bedacht sind, diese Fähigkeiten mit autorisierten Unternehmen zur defensiven Sicherheitsprüfung einzusetzen. Der Einsatz von KI ist bei den Angriffen auf Binance und Bitget zwar nicht belegt, aber denkbar.

Auch der Bitcoin-Kurs geriet unter Druck: Der Kurs der wichtigsten Kryptowährung fiel zeitweise von fast 82.000 auf unter 76.500 US-Dollar. Der Markt hatte allerdings schon vor dem Bekanntwerden des Binance-Angriffs nachgegeben.