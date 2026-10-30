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Intel hat im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 16,5 Milliarden US-Dollar erzielt und damit 21 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig konnte der Halbleiterhersteller seine Profitabilität deutlich verbessern. Die bereinigte Bruttomarge (Non-GAAP) stieg von 40,0 auf 44,1 %, während sich das bereinigte operative Ergebnis von 1,5 auf 3,2 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelte. Nach GAAP lag der operative Gewinn bei 2,5 Milliarden US-Dollar gegenüber 0,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Rechenzentren und KI-Infrastruktur (DCAI). Hier steigerte Intel den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 78 % von 4,1 auf 7,3 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn verdreifachte sich von 1,0 auf 3,0 Milliarden US-Dollar, während die operative Marge von 23,4 auf 41,5 % zulegte. Intel führt diese Entwicklung auf die hohe Nachfrage nach Serverprozessoren bei Hyperscalern, Unternehmenskunden und Neocloud-Anbietern zurück. Insbesondere die zunehmende Verbreitung agentischer KI-Anwendungen soll für eine steigende Nachfrage nach CPU-Rechenleistung sorgen. Zudem hat sich der Umsatz mit kundenspezifischen Halbleiterlösungen (Purpose Built Silicon) gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

Weniger positiv entwickelte sich das Endkundengeschäft (CCPG). Der Umsatz sank um 4,7 % von 8,5 auf 8,1 Milliarden US‑Dollar. Gleichzeitig ging der operative Gewinn von 2,7 auf 2,3 Milliarden US-Dollar zurück, während sich die operative Marge von 31,6 auf 28,2 % verringerte. Als einen wesentlichen Belastungsfaktor nennt Intel die branchenweiten Speicherengpässe, die sich negativ auf den PC-Markt auswirken. Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf eine weiterhin steigende Nachfrage nach AI-PCs sowie ein hohes Interesse an den auf dem Fertigungsverfahren Intel 18A basierenden Wildcat-Lake-Prozessoren.

Fortschritte vermeldet Intel auch aus dem Foundry-Geschäft. Der ausgewiesene Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um knapp 60 % von 4,2 auf 6,7 Milliarden US-Dollar, wobei ein wesentlicher Teil des Geschäfts weiterhin auf konzerninterne Fertigungsaufträge entfällt. Der operative Verlust konnte von 2,3 auf 1,9 Milliarden US-Dollar reduziert werden. Entsprechend verbesserte sich die operative Marge von −54,8 auf −27,7 %. Intel führt diese Entwicklung unter anderem auf höhere Fertigungsausbeuten und kürzere Produktionsdurchlaufzeiten zurück, wodurch sich die Kosten pro Wafer reduzieren lassen. Neben Fortschritten bei Intel 3 und Intel 18A verweist das Unternehmen auf die planmäßige Entwicklung von Intel 14A, für das inzwischen das Process Design Kit in Version 0.9 vorliegt. Gleichzeitig sollen die Fertigungskapazitäten an verschiedenen Standorten, darunter Ohio, weiter ausgebaut werden.

Für das vierte Quartal 2026 rechnet Intel mit einem Umsatz zwischen 15,0 und 16,0 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge soll bei 38,0 % liegen. Damit geht Intel nach dem starken dritten Quartal von einem Rückgang bei Umsatz und Profitabilität aus. Insgesamt verdeutlichen die Zahlen die zunehmende Bedeutung des Rechenzentrumsgeschäfts, das inzwischen einen erheblichen Anteil zum operativen Ergebnis beiträgt. Das klassische PC-Geschäft steht dagegen unter Druck, während die Foundry-Sparte trotz verbesserter Kennzahlen weiterhin hohe Verluste verursacht.

Intel setzt auf Serverprozessoren und agentische KI: Große Erwartungen an 18A-P und 14A

Intel sieht sich durch die zunehmende Verbreitung agentischer KI-Anwendungen vor einem grundlegenden Wandel des Servermarktes. Während in den vergangenen Jahren vor allem GPUs und andere KI-Beschleuniger im Mittelpunkt standen, erwartet das Unternehmen künftig eine deutlich steigende Nachfrage nach klassischen CPUs. Insbesondere für KI-Infrastrukturen mit einer hohen Dichte an Prozessoren und zahlreichen parallel arbeitenden KI-Agenten rechnet Intel bereits für 2027 mit einem erheblichen zusätzlichen Bedarf. Gleichzeitig arbeitet der Halbleiterhersteller daran, seine Fertigungskapazitäten auszubauen und mit neuen Prozessorarchitekturen wieder konkurrenzfähiger gegenüber AMD zu werden. Allerdings könnten Engpässe bei der Wafer-Fertigung und beim Advanced Packaging das Wachstum zunächst begrenzen.

Um von dieser Entwicklung zu profitieren, will Intel seine Xeon-Roadmap beschleunigen und wieder stärker auf regelmäßige Architekturverbesserungen nach dem Tick-Tock-Prinzip setzen. Mit Diamond Rapids befindet sich die nächste Serverprozessor-Generation bereits in der Sampling-Phase. Es handelt sich um Intels erstes Serverprodukt auf Basis des weiterentwickelten Fertigungsverfahrens Intel 18A-P. Die Serienproduktion soll im Laufe des Jahres 2027 anlaufen.

Für 2028 ist mit Coral Rapids bereits die darauffolgende Generation vorgesehen, die auf dem neuen Fertigungsverfahren Intel 14A basieren soll. Intel-Chef Lip-Bu Tan zeigte sich hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit ungewöhnlich zuversichtlich. Mit Coral Rapids wolle Intel wieder ein zu AMD konkurrenzfähiges Produkt anbieten. Bei der nachfolgenden Prozessorgeneration erwartet das Unternehmen sogar, die Konkurrenz übertreffen zu können. Konkrete technische Daten oder Leistungsprognosen, die diese Einschätzung untermauern könnten, wurden allerdings nicht genannt.