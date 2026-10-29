Werbung

Der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz in der Google-Suche stellt Alphabet immer mehr vor wirtschaftliche Herausforderungen. Während der Konzern Milliardenbeträge in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investiert, beeinträchtigen die neuen Suchfunktionen offenbar das traditionelle Werbegeschäft. Die am 28. Oktober veröffentlichten Quartalszahlen zeigen zwar weiterhin steigende Umsätze, zugleich verschlechtert sich jedoch die Liquiditätsentwicklung deutlich. An der Börse sorgten die Ergebnisse für erhebliche Kursverluste.

Im dritten Quartal 2026 verzeichnete Alphabet einen negativen Free Cashflow von 9,1 Milliarden US-Dollar. Bereits im zweiten Quartal hatte der Konzern mit minus 5,9 Milliarden US-Dollar mehr Geld ausgegeben, als ihm nach laufenden Ausgaben und Investitionen zur freien Verfügung stand. Seit dem Börsengang im Jahr 2004 waren dies die ersten beiden Quartale mit einem negativen Cashflow. Die Entwicklung verdeutlicht den finanziellen Aufwand, den Alphabet derzeit für den Aufbau zusätzlicher Rechenkapazitäten betreibt.

Gleichzeitig gerät das bisherige Geschäftsmodell der Google-Suche unter Druck. Die Integration generativer KI verändert zunehmend die Art, wie Nutzer Informationen abrufen. Statt ausschließlich eine Liste mit Suchergebnissen zu erhalten, können sie sich Antworten unmittelbar von der Suchmaschine erstellen lassen. Dadurch entfällt bei bestimmten Anfragen die Notwendigkeit, weiterführende Webseiten oder Anzeigen aufzurufen.

Für Google ist diese Entwicklung wirtschaftlich problematisch, da die klassische Suchmaschinenwerbung zu den wichtigsten Einnahmequellen des Konzerns gehört. Wenn Nutzer seltener auf bezahlte Suchergebnisse klicken, kann dies die Werbeerlöse beeinträchtigen. Alphabet räumt inzwischen sogar ein, dass sich der KI-Suchmodus auf das traditionelle Suchgeschäft auswirkt. Damit entsteht die Situation, dass der Konzern mit seiner eigenen Technologie Teile seines bisherigen Geschäftsmodells unter Druck setzt.

Noch wächst die Suchsparte allerdings weiter. Im dritten Quartal erzielte sie einen Umsatz von 63,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten jedoch mit 64,9 Milliarden US-Dollar gerechnet. Zudem hat sich das Wachstum merklich abgeschwächt. Zu Jahresbeginn waren noch Steigerungsraten von nahezu 20 % erreicht worden.