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Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Traditionsmarke Playmobil haben in den vergangenen Jahren zu umfangreichen Umstrukturierungen und Werksschließungen geführt. Nun will die dahinterstehende Horst Brandstätter Group einen Teil ihrer bisherigen Produktionsinfrastruktur anderweitig nutzen. Auf dem Gelände des ehemaligen Playmobil-Werks im mittelfränkischen Dietenhofen soll unter dem Namen Playmobil digital ein Rechenzentrums-Campus entstehen, der insbesondere auf die Anforderungen von Künstlicher Intelligenz ausgelegt ist. Geplant ist eine elektrische Anschlussleistung von zunächst 100 MW mit Erweiterungsmöglichkeiten.

Die Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund einer seit Jahren rückläufigen Geschäftsentwicklung. Nachdem die Horst Brandstätter Group im Geschäftsjahr 2020/2021 noch einen Umsatz von rund 760 Millionen Euro erwirtschaftete, waren es 2024/2025 nur noch 409 Millionen Euro – ein Rückgang von etwa 46 %. Bereits 2023 hatte das Unternehmen den Abbau von rund 700 Arbeitsplätzen angekündigt. Ende Juni 2026 wurde schließlich das Werk in Dietenhofen geschlossen, das bis dahin der letzte deutsche Produktionsstandort für Playmobil-Spielwaren war. Die Fertigung wurde nach Malta und Tschechien verlagert, rund 350 Beschäftigte verloren ihre Arbeitsplätze.

Mit Playmobil digital soll ein neuer Geschäftsbereich entstehen, der die notwendige Infrastruktur für externe Rechenzentrumsbetreiber und Unternehmen bereitstellt. Das Konzept reicht von erschlossenen Grundstücken mit Stromanschluss über bezugsfertige Rechenzentrumsgebäude mit Kühlung und Sicherheitsinfrastruktur bis hin zu Colocation-Angeboten und vollständig verwalteten Rechenkapazitäten. Der Ausbau soll modular erfolgen, wobei auch bestehende Industriehallen genutzt werden können.

Entscheidend für die Standortwahl ist insbesondere die bereits vorhandene Energieinfrastruktur. Das rund 18 Hektar große Industrieareal verfügt über eine Anbindung an das 110-kV-Hochspannungsnetz mit zwei Zuführungen aus unterschiedlichen Richtungen. Der regionale Energieversorger N-ERGIE hat die benötigten Netzkapazitäten bereits zugesichert. Darauf aufbauend soll eine elektrische Anschlussleistung von zunächst 100 MW realisiert werden. Dabei handelt es sich um die Versorgungsleistung der Anlage und nicht um die reine Leistungsaufnahme der später installierten Hardware.

Die Verfügbarkeit derart hoher Anschlussleistungen ist derzeit ein entscheidender Faktor beim Bau neuer KI-Rechenzentren, da zusätzliche Netzkapazitäten häufig mit langwierigen Genehmigungs- und Ausbauverfahren verbunden sind. Neben der Energieversorgung bieten die vorhandenen Industrieflächen, die Glasfaseranbindung und die geografische Lage zwischen Frankfurt und München weitere Standortvorteile.

Die Horst Brandstätter Group plant, einen dreistelligen Millionenbetrag in den Aufbau des Campus zu investieren. Das Gelände soll im Eigentum der Unternehmensgruppe verbleiben. Vorgesehen sind die Nutzung erneuerbarer Energien, eigene Photovoltaikanlagen und perspektivisch die Weiterverwendung der Abwärme. Konkrete Termine für die Inbetriebnahme oder bereits vertraglich gebundene Kunden nennt das Unternehmen bislang nicht.

Die Umwidmung verdeutlicht die unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen: Während die Spielzeugproduktion in Deutschland unter zunehmendem Kostendruck stand, könnte dieselbe Fläche mit ihrer vorhandenen Energieinfrastruktur künftig für den Aufbau von KI-Rechenkapazitäten genutzt werden.