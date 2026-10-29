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Samsung Electronics hat für das dritte Quartal 2026 neue Rekordzahlen vorgelegt. Der südkoreanische Konzern steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 127 % von 57,7 auf 130,9 Milliarden Euro. Noch deutlicher fiel das Wachstum beim operativen Gewinn aus, der sich von 8,18 auf 72,0 Milliarden Euro erhöhte. Dies entspricht einem Anstieg um 783 %. Die operative Gewinnmarge verbesserte sich damit innerhalb eines Jahres von 14,1 auf 55,0 %. Unter dem Strich erzielte Samsung einen Nettogewinn von 50,3 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch 8,18 Milliarden Euro ausgewiesen worden waren. Auch gegenüber dem zweiten Quartal 2026 konnte Samsung deutlich zulegen: Der Umsatz stieg um 14 %, der operative Gewinn um 20 %.

Halbleitergeschäft als entscheidender Wachstumstreiber

Für die Entwicklung verantwortlich ist nahezu ausschließlich die Halbleitersparte Device Solutions (DS), deren Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 344 % von 22,2 auf 98,6 Milliarden Euro zulegte. Der operative Gewinn erhöhte sich von 4,69 auf 71,4 Milliarden Euro und hat sich damit mehr als verfünfzehnfacht. Die operative Marge der Sparte erreichte 72 %. Damit erwirtschaftete das Halbleitergeschäft rund 99 % des operativen Konzerngewinns und kompensierte zugleich die schwächere Entwicklung anderer Geschäftsbereiche.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung des Speichergeschäfts. Hier stieg der Umsatz von 17,9 Milliarden Euro im dritten Quartal 2025 auf nunmehr 94,3 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 427 %. Gegenüber dem zweiten Quartal 2026 mit einem Umsatz von 80,9 Milliarden Euro ergibt sich ein Plus von 16 %. Das Speichergeschäft ist damit für rund 96 % der Umsätze innerhalb der Halbleitersparte verantwortlich. Einen separaten operativen Gewinn für das Speichergeschäft weist Samsung allerdings nicht aus.

Als wesentliche Gründe für die Entwicklung nennt Samsung die weiterhin hohe Nachfrage nach Speicherprodukten für KI-Anwendungen und Rechenzentren sowie die damit verbundenen Preissteigerungen. Insbesondere bei Server-Speicher sei die Nachfrage hoch gewesen, während die verfügbaren Produktionskapazitäten weiterhin begrenzt sind. Laut Samsung stiegen die Marktpreise für Speicherprodukte über sämtliche Anwendungsbereiche hinweg. Gleichzeitig hat der Konzern seinen Produktmix stärker auf margenstarke Speicherlösungen für KI-Beschleuniger und Server ausgerichtet.

Eine wichtige Rolle spielt dabei der High Bandwidth Memory (HBM). Samsung konnte die Verkaufszahlen von HBM4 im dritten Quartal deutlich steigern. Daneben profitierte das Unternehmen von der anhaltend hohen Nachfrage nach Server-DRAM und Enterprise-SSDs. Die Entwicklung zeigt, welchen Einfluss der Ausbau der KI-Infrastruktur inzwischen auf das gesamte Speichergeschäft hat. Neben der direkten Nachfrage nach HBM für KI-Beschleuniger profitieren auch klassische DRAM-Produkte und NAND-Flash-basierte SSDs vom steigenden Speicherbedarf der Rechenzentren.

Neben dem Speicherbereich konnte Samsung auch in seiner Foundry-Sparte Fortschritte erzielen. Das Auftragsfertigungsgeschäft verzeichnete laut Konzern deutliche Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis. Verantwortlich dafür waren unter anderem steigende Umsätze mit Base-Dies für HBM-Produkte sowie eine höhere Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungsprozessen. Die gestiegene Auslastung der Produktionsanlagen wirkte sich ebenfalls positiv auf die Profitabilität aus.

Samsung berichtet zudem von weiteren Aufträgen für seine 2-nm-Fertigung, insbesondere aus dem Bereich High Performance Computing (HPC). Zu den Kunden gehören auch große Hyperscaler, die entsprechende Chips für ihre Rechenzentrumsinfrastruktur entwickeln lassen. Im System-LSI-Geschäft sorgten unterdessen neue Smartphone-SoCs und Bildsensoren für höhere Umsätze. Konkrete Umsatz- und Gewinnzahlen für die Foundry- und System-LSI-Bereiche nennt Samsung nicht.

Samsung erwartet anhaltend hohe Speichernachfrage

Für das vierte Quartal 2026 und das kommende Jahr rechnet Samsung mit einer weiterhin hohen Nachfrage nach Speicherprodukten für KI-Anwendungen. Der Konzern will deshalb den Absatz von HBM, Server-DDR5 und Enterprise-SSDs weiter steigern. Besonders bei QLC-SSDs erwartet Samsung zusätzliche Nachfrage durch die zunehmende Verbreitung persönlicher KI-Agenten und den damit verbundenen Ausbau der Infrastruktur.

Für 2027 geht Samsung davon aus, dass die Investitionen in KI-Rechenzentren weiter zunehmen und die Versorgungslage am Speichermarkt noch angespannter sein könnte als 2026. Entsprechend will das Unternehmen seine Produktions- und Vertriebsstrategie weiter auf hochwertige Speicherprodukte ausrichten und langfristige Lieferverträge abschließen. Auch im Foundry-Geschäft erwartet Samsung weiteres Wachstum durch die Nachfrage nach 2- und 4-nm-Fertigungsprozessen. Zusätzliche Kapazitäten sollen unter anderem mit der Inbetriebnahme der ersten Fertigungsanlage im US-amerikanischen Taylor geschaffen werden.

Die Quartalszahlen verdeutlichen die derzeit sehr unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche. Während das Smartphone- und Unterhaltungselektronikgeschäft trotz steigender Umsätze unter Kostendruck steht, profitiert die Halbleitersparte in erheblichem Umfang von den Investitionen in KI-Infrastruktur. Insbesondere das Speichergeschäft hat sich damit zum entscheidenden Umsatz- und Gewinnträger des Konzerns entwickelt.

Smartphones und Unterhaltungselektronik unter Druck

Während das Halbleitergeschäft stark zulegte, entwickelte sich Samsungs Device-eXperience-Sparte (DX) deutlich schwächer. Trotz eines Umsatzanstiegs um 8 % auf 34,9 Milliarden Euro verzeichnete der Bereich einen operativen Verlust von 536 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 2,35 Milliarden Euro erzielt worden war. Auch das Smartphone- und Netzwerkgeschäft rutschte trotz eines Umsatzplus von 11 % auf 25,3 Milliarden Euro mit 402 Millionen Euro in die Verlustzone. Die Displaysparte verbuchte bei einem Umsatz von 5,36 Milliarden Euro einen leicht rückläufigen operativen Gewinn von 737 Millionen Euro. Positiv entwickelte sich dagegen Harman mit einem Umsatzplus von 9 % auf 2,88 Milliarden Euro und einem operativen Gewinn von 402 Millionen Euro, wobei einmalige US-Zoller­stattungen das Ergebnis begünstigten.