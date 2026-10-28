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Im Umfeld entsprechender Veranstaltungen haben Oracle und Meta neue Vereinbarungen mit AMD und NVIDIA verkündet. NVIDIA und Oracle haben ihre Zusammenarbeit beim Ausbau der KI-Infrastruktur weiter vertieft. Im Mittelpunkt steht die Verfügbarkeit der neuen Vera-Rubin-Plattform innerhalb der Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Die Vera-Rubin-NVL72-Systeme sind dort inzwischen allgemein verfügbar und sollen künftig in Superclustern mit einer elektrischen Leistungsaufnahme im Multi-Gigawatt-Bereich eingesetzt werden.

Ergänzend dazu plant Oracle die Einführung der HGX‑Rubin-NVL8‑Plattform. Diese setzt auf acht über NVLink verbundene Rubin-GPUs und kombiniert sie mit zwei Intel-Xeon-6-Prozessoren mit jeweils 64 Kernen. Hinzu kommen 4 TB DDR5-Arbeitsspeicher und eine RDMA-Netzwerkanbindung mit einer Bandbreite von 6,4 TBit/s. Im Gegensatz zur Rack-Scale-Lösung NVL72 handelt es sich dabei um eine kompaktere, x86-basierte Serverkonfiguration, die sich insbesondere für das Training, Fine-Tuning und die Inferenz von KI-Modellen eignen soll.

Eine weitere Neuerung betrifft die Verfügbarkeit der NVIDIA-Vera-CPUs innerhalb der OCI. Die Arm-basierten Prozessoren sollen vor allem Aufgaben übernehmen, die bei agentischen KI-Anwendungen zwischen den eigentlichen Modellaufrufen anfallen.

AMD und Meta: Helios-Racks, angepasste Instinct-GPUs und neue EPYC-Prozessoren

Auch AMD und Meta haben ihre strategische Zusammenarbeit beim Ausbau der KI-Infrastruktur bekräftigt. Die ersten Rack-Systeme auf Basis der AMD-Helios-Architektur sind inzwischen bei Meta installiert und werden getestet. Eine umfangreichere Einführung ist für die nähere Zukunft vorgesehen. Die Helios-Referenzplattform kombiniert in ihrer Standardkonfiguration 72 Instinct-MI455X-Beschleuniger mit EPYC-Prozessoren der sechsten Generation (Venice) und Pensando-Vulcano-Netzwerkadaptern. Die GPUs werden über UALink miteinander verbunden. Die Plattform ist auf den offenen Open-Rack-Wide-Standard (ORW) ausgelegt und bietet laut AMD eine theoretische FP4-Rechenleistung von 2,9 ExaFLOPS, 31 TB HBM4-Speicher und eine interne GPU-Verbindungsbandbreite von 260 TB/s. Bei Helios handelt es sich um eine Referenzarchitektur, die von verschiedenen Systemherstellern umgesetzt werden kann.

Eine wichtige Rolle spielt zudem die Entwicklung kundenspezifischer KI‑Beschleuniger. Meta war bereits früh an der Definition der Instinct-MI450-Architektur beteiligt und wird eine speziell auf die eigenen KI-Workloads zugeschnittene Variante einsetzen. Entsprechende Systeme sollen im Rahmen der bestehenden Vereinbarung über den Aufbau von bis zu 6 GW an AMD-basierter KI-Infrastruktur zum Einsatz kommen. Die Zusammenarbeit erstreckt sich außerdem auf die kommende Instinct-MI500-Generation sowie weitere Rack-Scale-Plattformen. Dabei stimmen AMD und Meta die Entwicklung der Beschleuniger, Prozessoren, Netzwerktechnik und Software aufeinander ab. Konkrete technische Details zu den für Meta angepassten MI450-Beschleunigern wurden in der aktuellen Ankündigung nicht genannt.

Auch bei den Serverprozessoren wird die Zusammenarbeit fortgesetzt. Meta setzt nach eigenen Angaben bereits Millionen EPYC-Prozessoren verschiedener Generationen ein und gehört zu den ersten Großkunden der sechsten EPYC-Generation mit dem Codenamen Venice. Diese Prozessoren sollen unter anderem die CPU-seitigen Aufgaben innerhalb der KI-Infrastruktur übernehmen. Gleichzeitig arbeiten beide Unternehmen bereits an zukünftigen Prozessorgenerationen, darunter die unter dem Codenamen Verano entwickelte Architektur. EPYC-Prozessoren kommen bei Meta beispielsweise in den dedizierten Rechenumgebungen des KI-Agenten Muse zum Einsatz.