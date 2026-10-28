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SK hynix hat im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von umgerechnet rund 78,2 Milliarden US-Dollar erzielt und damit erstmals die Marke von 100 Billionen Won innerhalb eines Quartals überschritten. Gegenüber dem Vorquartal entspricht dies einem Wachstum von 32 %, im Jahresvergleich sogar 328 %. Der operative Gewinn stieg um 38 % gegenüber dem Vorquartal auf rund 62,3 Milliarden US-Dollar und erreichte damit zum sechsten Mal in Folge einen neuen Quartalsrekord. Die operative Gewinnmarge lag bei außergewöhnlich hohen 80 %.

Wesentliche Treiber waren steigende durchschnittliche Verkaufspreise für DRAM und NAND sowie ein höherer Absatz besonders margenstarker Speicherprodukte. Bei DRAM stiegen die Verkaufspreise im hohen 20-Prozent-Bereich, bei NAND im mittleren 20-Prozent-Bereich. Trotz negativer Wechselkurseffekte konnte SK hynix damit seine Profitabilität deutlich steigern.

Technologisch will SK hynix die Fertigung von DRAM im 1cnm-Prozess weiter ausbauen und insbesondere DDR5 sowie LPDDR5 im SOCAMM-Format für KI-Server vorantreiben. Die Produktionskapazitäten am Standort M15X sollen bis Ende 2026 vollständig hochgefahren werden. Bereits im vierten Quartal soll HBM4 seinen Vorgänger HBM3E sowohl beim Anteil an den HBM-Auslieferungen als auch beim Umsatz überholen.

Bei NAND plant SK hynix, den Anteil der Speicherchips mit 321 Layern auf mehr als 50 % der heimischen Fertigungskapazität zu erhöhen und das Angebot leistungsfähiger Enterprise-SSDs weiter auszubauen. Für 2027 kündigt das Unternehmen deutlich höhere Investitionsausgaben als 2026 an, die vornehmlich in fortschrittliche Fertigungstechnologien, den Ausbau des Standorts Y1 und zusätzliche Infrastruktur im In- und Ausland fließen sollen. Gleichzeitig hat SK hynix mit 14 Großkunden, darunter bedeutende Cloud-Anbieter, langfristige Lieferverträge abgeschlossen, über die bereits mehr als die Hälfte der Produktionskapazitäten für 2027 und 2028 abgesichert ist.

Für das vierte Quartal 2026 erwartet SK hynix ein Absatzwachstum von rund 25 % bei DRAM und im mittleren einstelligen Prozentbereich bei NAND, während das Unternehmen davon ausgeht, dass die weltweite Nachfrage nach Speicherchips aufgrund des anhaltenden KI-Booms bis mindestens 2030 das verfügbare Angebot übersteigen wird.