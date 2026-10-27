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Infineon hat heute die Investition von rund 1,1 Milliarden Euro in den Standort Villach in Österreich angekündigt. Diesen will man zu einem globalen Kompetenzzentrum für Leistungshalbleiter entwickeln. Der Produktionsstart ist für Ende 2027 vorgesehen und um die Effizienz der Fertigung zu steigern, hat Infineon die komplette Produktion auf Basis von 300-mm-Wafern aufgelegt, was man bereits im September 2024 angekündigt hatte. Mit einem Start im kommenden Jahr, würde es sich um die weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid-Leistungshalbleiter auf 300-Millimeter-Wafern handeln.

Ein Teil der Gesamtinvestitionssumme, genauer gesagt 319 Millionen Euro, stammt aus der Förderung im Rahmen des Europäischen Chips Acts.

Leistungshalbleiter auf Basis von Galliumnitrid (GaN) gewinnen zunehmend an Bedeutung. KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur, Elektromobilität und Robotik sind nur einige Beispielfelder, in denen solche Chips zum Einsatz kommen.

Zuletzt kündigten Infineon und NVIDIA im Rahmen der NVIDIA-Entwicklerkonferenz GTC Berlin an, ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von 800-Volt-Gleichstromarchitekturen (800 VDC) für KI-Rechenzentren weiter auszubauen.

Im Mittelpunkt steht der Hochvolt-Spannungswandler (Intermediate Bus Converter, IBC), der eine wichtige Rolle bei der Spannungswandlung innerhalb der Energieversorgung von KI-Rechenzentren übernimmt. Infineon setzt hierfür auf Galliumnitrid (GaN), dessen Eigenschaften hohe Schaltfrequenzen und eine effiziente Spannungswandlung ermöglichen.

In einer 800-VDC-Architektur reduziert ein Intermediate Bus Converter (IBC) die Eingangsspannung von 800 V auf eine niedrigere Zwischenkreisspannung. Nachgeschaltete Point-of-Load-Wandler erzeugen daraus die benötigten Versorgungsspannungen für die KI-Beschleuniger. Die mehrstufige Spannungswandlung soll bei hoher Leistungsdichte die Umwandlungsverluste und den Kühlaufwand begrenzen.

Infineon setzt beim IBC auf Galliumnitrid (GaN), das gegenüber Silizium höhere Schaltgeschwindigkeiten und geringere Schaltverluste ermöglicht. Schaltfrequenzen von bis zu 1 MHz erlauben kleinere magnetische Bauteile und Kondensatoren, wodurch sich Leistungsdichte und Bauhöhe der Wandler optimieren lassen. Gleichzeitig sollen geringere Leitungs- und Schaltverluste die Effizienz verbessern und die Abwärme reduzieren.