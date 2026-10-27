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Der chinesische Speicherhersteller CXMT konzentriert sich bei der Belieferung mit DRAM-Chips zunehmend auf den heimischen Markt. Dabei soll das Unternehmen selbst Anfragen großer internationaler Kunden wie Apple inzwischen zurückweisen. Hintergrund ist offenbar die Strategie, Chinas Abhängigkeit von ausländischen Speicherherstellern langfristig zu reduzieren. CXMT stößt bereits bei der Versorgung chinesischer Abnehmer an seine Kapazitätsgrenzen.

Wie aus einem Bericht unter Berufung auf Branchenvertreter hervorgeht, soll Apple versucht haben, DRAM-Speicher zu günstigeren Konditionen als bei den etablierten Herstellern Samsung, SK Hynix und Micron zu beziehen. CXMT soll sich auf entsprechende Preiszugeständnisse aber nicht eingelassen und das Geschäft abgelehnt haben. Auch ein taiwanischer Serverhersteller, der DDR5-Speicher benötigte, erhielt demnach keine Zusage. Ob bei dieser Entscheidung allerdings auch politische Vorgaben eine Rolle spielten, ist nicht bekannt.

Nach Einschätzung des Branchenbeobachters Wu Chin-jung, ehemals Geschäftsführer von Microdrive Technology, verfolgt CXMT mit seiner zurückhaltenden Geschäftspolitik vorwiegend das Vorhaben, China bei der Versorgung mit Arbeitsspeicher unabhängiger zu machen. Statt zusätzliche internationale Kunden zu gewinnen, sollen zunächst chinesische Unternehmen beliefert werden. Dazu gehören unter anderem Smartphone-Hersteller wie Xiaomi und Huawei, die bislang in erheblichem Umfang auf Speicherchips aus Südkorea und den USA angewiesen sind.

Huang Mao-yuan vom Marktforschungsunternehmen Yole geht dabei davon aus, dass die Versorgung chinesischer Kunden CXMT noch über Jahre beschäftigen könnte. Bis der heimische DRAM-Bedarf weitgehend aus eigener Produktion gedeckt werden kann, könnten sogar bis zu zehn Jahre vergehen. Zwar will der Hersteller seine Fertigungskapazität innerhalb eines Jahres um rund 100.000 DRAM-Wafer pro Monat erweitern, doch dürfte auch dieser Ausbau angesichts der steigenden Nachfrage zunächst nur begrenzt Entlastung bringen.