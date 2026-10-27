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Microsoft bietet derzeit einem erheblichen Teil seiner Belegschaft die Möglichkeit an, das Unternehmen freiwillig gegen eine Abfindung zu verlassen. Rund 60.000 Beschäftigte kommen für das neue Programm infrage, wie aus einer Mitteilung der Personalchefin Amy Coleman hervorgeht. Das entspricht etwa 27 % der weltweit rund 223.000 Mitarbeiter. Hintergrund des Personalumbaus sind vor allem die steigenden Kosten für den Ausbau der KI-Infrastruktur.

Das Angebot richtet sich dabei an ausgewählte Mitarbeiter in den USA, Kanada, Großbritannien und Indien. Teilnahmeberechtigt sind Beschäftigte bis einschließlich der internen Karrierestufe 70, womit auch Führungskräfte auf der Ebene von Vice Presidents angesprochen werden. Nicht alle Unternehmensbereiche beteiligen sich aber an dem Programm. Während unter anderem Teams aus den Bereichen Copilot, Xbox und Windows einbezogen werden, bleiben Teile des Vertriebs, des Marketings und der Sicherheitsentwicklung außen vor.

Wie viele Beschäftigte Microsoft tatsächlich verlassen werden, ist noch völlig offen. Eine feste Zielgröße für den Personalabbau hat der Konzern ohnehin nicht genannt. Nach Unternehmensangaben dürfte die Beteiligung aber wohl niedriger ausfallen als bei früheren Vorruhestandsprogrammen, wo noch mehr als 30 % der berechtigten Mitarbeiter das Angebot angenommen haben. Die angesprochenen Beschäftigten müssen sich bis Anfang Dezember entscheiden. Wer das Angebot annimmt, soll Microsoft bereits zum Jahresende verlassen.

Schon im Frühjahr hatte Microsoft ein freiwilliges Ausscheidungsprogramm aufgelegt, das sich zunächst an einen kleineren Teil der US-Belegschaft richtete. Im Juli folgte die Ankündigung, rund 4.800 Arbeitsplätze abzubauen. Mit der neuen Initiative setzt der Konzern die Umstrukturierung seiner Belegschaft aber verstärkt fort.

Parallel dazu investiert Microsoft jedoch erhebliche Summen in Rechenzentren, Server und KI-Beschleuniger. Die hohen Ausgaben erhöhen dabei den Druck, die laufenden Kosten in anderen Geschäftsbereichen zu kontrollieren. Microsoft möchte sein Abfindungsprogramm allerdings ausdrücklich nicht als direkte Finanzierung seiner KI-Investitionen verstanden wissen.

Trotz der hohen Investitionen erwirtschaftet Microsoft aber weiterhin einen positiven freien Cashflow. Dieser lag im zuletzt berichteten Quartal bei rund 19,6 Milliarden US-Dollar - 23 % unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang verdeutlicht dabei, wie stark der Ausbau der Infrastruktur inzwischen die verfügbaren Mittel beansprucht.