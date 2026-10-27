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SpaceX hat gemeinsam mit den Investoren von Apollo Global Management, Goldman Sachs und BlackRock das Leasing von KI-Hardware im Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar vereinbart. Die Unternehmen kaufen die Hardware (KI-Hardware und dazugehörige Server) von den verschiedenen Anbietern und verleasen diese dann an SpaceX.

Wie SpaceX in seiner Mitteilung festhält, wird es sich dabei maßgeblich um KI-Beschleuniger von NVIDIA handeln:

This lease will deliver the next generation of NVIDIA Vera Rubin chips for SpaceX’s terrestrial compute buildout and is an important step in our plan to build a Super Intelligence future. It represents the largest committed GPU financing, underscoring the strength of SpaceX’s infrastructure capabilities. - so SpaceX

Die Leasingverträge haben jeweils eine Laufzeit von etwas mehr als fünf Jahren, die mit der Anlieferung der jeweiligen Hardware beginnt. Da die Auslieferung der GPUs und der dazugehörigen Ausrüstung für die erste Jahreshälfte 2027 vorgesehen ist, dürften die Leasinglaufzeiten entsprechend ab diesem Zeitpunkt beginnen.

Bereits vor einigen Wochen wurden einige Details zu einer entsprechenden Leasing-Vereinbarung bekannt. Schon damals war von der Summe von 40 Milliarden US-Dollar die Rede und als enger Partner von NVIDIA ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass maßgeblich Hardware von diesem Hersteller zum Einsatz kommt.

Aktuell betreibt SpaceX, vormals Xai, zwei große KI-Rechencluster. Colossus 1 besteht aus 150.000 H100-, 50.000 H200- sowie 30.000 GB200-Beschleunigern. Colossus 2 setzt komplett auf Grace Blackwell. 110.000 GB200- und 440.000 GB300-Beschleuniger kommen hier zum Einsatz.

Im Oktober sollen 220.000 GB300-Beschleuniger hinzugekommen sein. Im kommenden Monat weitere 220.000 sowie weitere 220.000 GB300-Beschleuniger im Dezember. Alleine 660.000 Beschleuniger in drei Monaten also. Dies verdeutlicht auch, dass Grace Blackwell im aktuellen zweiten Halbjahr 2026 vermutlich ihre Hochphase in der Produktion der Server erreicht haben wird, während NVIDIA schon seit Monaten über Vera Rubin spricht. Die kommende Generation wird aber erst im ersten Halbjahr 2027 überhaupt in relevanten Stückzahlen ausgeliefert (siehe die aktuelle News zum Leasing der Hardware) und größere Stückzahlen werden auch hier nicht vor dem zweiten Halbjahr 2027 erwartet.