Werbung

Anthropic hat für die New Yorker Handelsbörse Nasdaq einen offiziellen Antrag für den Börsengang eingereicht. Veröffentlicht wurden die Zahlen gegenüber der Börsenaufsicht SEC. Noch nicht veröffentlicht wurden der Preis der Aktien sowie das geplante Aktienvolumen.

Aus den veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass Anthropic im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 16,3 Milliarden US-Dollar gemacht hat. Dies entspricht einem Wachstum von etwa 1.300 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem 1,16 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden.

Vor allem das Programmierwerkzeug Claud macht einen großen Anteil der Einnahmen aus. Etwa 80 % davon werden über die bereitgestellten APIs erwirtschaftet, die restlichen 20 % über Abonnements.

Die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur kosten Anthropic aber auch viel Geld. Im ersten Halbjahr sollen es 80,7 Milliarden US-Dollar gewesen sein. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es noch nur 13 Milliarden US-Dollar. Durch den deutlichen Anstieg der Unternehmensbewertung von Anthropic erhöhte sich auch der rechnerische Wert bestimmter Investorenansprüche. Die daraus resultierende Wertsteigerung musste das Unternehmen bilanziell als Verlust erfassen, obwohl damit kein tatsächlicher Geldabfluss verbunden war. Allein dieser Buchungsposten beläuft sich auf 72,4 Milliarden US-Dollar.

Der Ausbau der KI-Infrastruktur bleibt aber teuer. Von den finanziellen Verpflichtungen entfallen 114,5 Milliarden US-Dollar auf Google, 110 Milliarden US-Dollar auf Amazon und weitere 44,9 Milliarden US-Dollar auf Microsoft. Im Gegenzug sichert sich Anthropic über mehrere Jahre hinweg Rechenkapazitäten, für die das Unternehmen unabhängig von der tatsächlichen Auslastung aufkommen muss. Weiterhin bestehen Leasingverpflichtungen für KI-Hardware von Broadcom in Höhe von insgesamt 161,2 Milliarden US-Dollar.

Laut Bloomberg könnte der Börsengang noch im November stattfinden und Anthropic habe das Potenzial, einen neuen Rekordbörsengang zu erreichen. Ein Erlös von mehr als 100 Milliarden US-Dollar und eine Unternehmensbewertung von zwei Billionen US‑Dollar wären möglich.