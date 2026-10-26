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Meta will seine milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz zunehmend über den Kapitalmarkt finanzieren. Der Facebook-Mutterkonzern hat dazu die Ausgabe neuer Aktien und wandelbarer Vorzugsaktien im Umfang von zunächst rund 35 Milliarden US-Dollar angekündigt. Ein weiteres Aktienverkaufsprogramm könnte ab 2027 bis zu 60 Milliarden US-Dollar einbringen. Insgesamt plant Meta damit Kapitalmaßnahmen im Volumen von bis zu 95 Milliarden US-Dollar.

Die erste Finanzierungsrunde umfasst dabei Stammaktien im Wert von rund 22,5 Milliarden US-Dollar sowie Hinterlegungsscheine für verpflichtend wandelbare Vorzugsaktien im Umfang von rund 12,5 Milliarden US-Dollar. Das zusätzliche Aktienprogramm soll nach der Einführung einer neuen, nicht stimmberechtigten Aktienklasse starten. Ob Meta die vorgesehenen 60 Milliarden Dollar tatsächlich vollständig einsammeln wird, bleibt offen.

Bemerkenswert ist aber das Interesse mehrerer großer Chipentwickler. NVIDIA, AMD und Broadcom haben laut Meta bereits signalisiert, gemeinsam Aktien im Wert von bis zu fünf Milliarden US-Dollar erwerben zu wollen. Verbindliche Zusagen liegen allerdings bisher nicht vor. Damit könnten aber ausgerechnet jene Unternehmen zu Investoren werden, deren Hardware für Metas KI-Infrastruktur eine zentrale Rolle spielt.

Der Kapitalbedarf ist erheblich. Allein für 2026 rechnet Meta mit Investitionsausgaben zwischen 135 und 145 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil davon fließt in Rechenzentren und zusätzliche Rechenkapazitäten für KI-Anwendungen. Unter anderem errichtet das Unternehmen vier Rechenzentrumscluster mit einer Leistung von jeweils mehr als einem Gigawatt. Die gesamte Infrastrukturkapazität soll sich im laufenden Jahr nahezu verdoppeln.

Finanziert werden soll der Ausbau künftig durch eine Kombination aus laufenden Einnahmen, Krediten, Partnerschaften und neuem Eigenkapital. In den ersten neun Monaten 2026 erwirtschaftete Meta einen operativen Cashflow von 97 Milliarden US-Dollar. Ende September verfügte der Konzern dabei über liquide Mittel und kurzfristig verfügbare Wertpapiere im Umfang von rund 82 Milliarden US-Dollar.

Die geplanten Aktienausgaben verdeutlichen die finanziellen Dimensionen des KI-Wettlaufs. Obwohl Meta weiterhin hohe Umsätze und Gewinne erzielt, reichen die laufenden Einnahmen offenbar nicht mehr als alleinige Finanzierungsgrundlage für den angestrebten Ausbau. Gleichzeitig könnten die Kapitalmaßnahmen den Anteil bestehender Aktionäre am Unternehmen verwässern. Ob sich die hohen Investitionen dagegen langfristig auszahlen, hängt vorrangig davon ab, in welchem Umfang Meta seine zusätzlichen KI-Kapazitäten wirtschaftlich nutzen kann.