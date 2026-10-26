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Offenbar hat NVIDIA seine Vorgaben und technischen Spezifikationen für einige Kernkomponenten der Vera-Rubin-Systeme reduziert. Bereits häufiger Thema waren die Vorgaben hinsichtlich des HBM4-Speichers. NVIDIA soll für den HBM4-Speicher der Vera-Rubin-Systeme ursprünglich eine Übertragungsrate von 9 GBit/s pro Pin gefordert haben. Im Laufe des Jahres 2025 wurde diese Vorgabe zunächst auf 10 GBit/s und schließlich auf rund 11 GBit/s angehoben. Im Januar 2026 berichtete TrendForce sogar von Anforderungen von mehr als 11 GBit/s pro Pin. Zum Vergleich: Die JEDEC-Spezifikation für HBM4 sieht 8 GBit/s vor.

Dabei spielt auch der Zweikampf mit AMD eine Rolle, denn NVIDIA hat mit zunehmender Konkurrenz zu kämpfen. Das Katz-und-Maus-Spiel wurde genau vor einem Jahr deutlich.

Nun scheint NVIDIA für Vera Rubin eine Reduzierung einiger Vorgaben vorzusehen. Darauf gestoßen sind Analyst Jukan beim HBM4 und Irrational Analyst für den NVLink.

So soll die Geschwindigkeit für den HBM4 von pro Pin von 11,7 GBit/s auf 9,6 GBit/s reduziert worden sein. Für ein komplettes Vera-Rubin-NVL72-System wird die angegebene Speicherbandbreite von 1.580 TB/s auf 1.400 TB/s reduziert.

Inzwischen hat NVIDIA dies auch in den technischen Daten der Plattform übernommen. Rechts sind die alten Spezifikationen zu sehen, wie sie für Vera Rubin NVL72 von Gigabyte aufgeführt wurden, und links die nun neuen technischen Daten, wie sie bei NVIDIA zu finden sind:

Darin auch zu erkennen ist, dass NVIDIA die Bandbreite für den NVLink-Interconnect reduziert hat. Von 3,6 TB/s bidirektional runter auf 3 TB/s. Hauptproblem soll die Signalintegrität gewesen sein, die für 1,8 TB/s nicht mit den geforderten 56 GHz gesichert werden konnte und NVIDIA so auf 47 GHz zurückgehen musste. Dies entspannt die Anforderungen an das physikalische Interface im Chip, die Steckverbindungen und Kabel.

Bandbreite der NVLink-Generationen im Vergleich (bidirektional) Generation GPU-Architektur NVLinks pro GPU Bandbreite pro NVLink Gesamtbandbreite pro GPU NVLink 1 (2016) Pascal P100 4 40 GB/s 160 GB/s NVLink 2 (2017) Volta V100 6 50 GB/s 300 GB/s NVLink 3 (2020) Ampere A100 12 50 GB/s 600 GB/s NVLink 4 (2022) Hopper H100 18 50 GB/s 900 GB/s NVLink 5 (2024) Blackwell B200 18 100 GB/s 1.800 GB/s NVLink 6 (2026) Rubin 36 nicht separat angegeben 3.000 GB/s (zuvor 3.600 GB/s)

AMD gewinnt die Oberhand

Zumindest hinsichtlich der technischen Daten gewinnt AMD damit zunehmend die Oberhand. Das Helios-Rack und die technischen Daten der Instinct-MI455X-Plattform sollen 432 GB an HBM4 pro Beschleuniger bieten, während es bei Rubin eben "nur" 288 GB sind. Zudem liegt die Speicherbandbreite bei AMD bei 23,3 TB/s je GPU, während NVIDIA nun auf nur noch 19,2 TB/s kommen soll.

Für ein komplettes Rack sprechen wir bei Helios somit von 31 TB an HBM4-Kapazität mit 1,67 PB/s an Speicherbandbreite gegenüber 20,7 TB und 1,4 PB/s für Vera Rubin NVL72. Für die Interconnect-Bandbreite sprechen wir von 3,6 TB/s pro GPU (260 TB/s insgesamt) bei AMD (genutzt wird hier UALoE) und 3 TB/s pro GPU und 216 TB/s gesamt bei NVIDIA. AMD hat also die höhere Speicherkapazität und auch Speicherbandbreite vorzuweisen.

Ein solcher Vorsprung auf Hardwareebene muss sich allerdings nicht zwangsläufig in entsprechenden Marktanteilen niederschlagen. NVIDIA profitiert von einem über Jahre aufgebauten Ökosystem aus Hard- und Software, das mit CUDA, optimierten Bibliotheken, Netzwerktechnologien und vollständigen Rack-Lösungen weit über die eigentlichen KI-Beschleuniger hinausgeht. Entscheidend ist daher nicht allein die Leistungsfähigkeit einzelner GPUs, sondern die Effizienz und Integration der gesamten Plattform. Hier verfügt NVIDIA weiterhin über einen erheblichen Vorsprung, den AMD auch mit technisch überlegener Hardware nicht ohne Weiteres aufholen kann.