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Als Medienpartner der MSP Global waren wir in den vergangenen beiden Tagen in Barcelona auf der gleichnamigen Konferenz unterwegs. Der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz verändert die Anforderungen an die IT-Sicherheit grundlegend. KI-Modelle sind inzwischen in der Lage, umfangreiche Softwareprojekte automatisiert nach Schwachstellen zu durchsuchen und dabei Sicherheitslücken aufzudecken, die über Jahre oder sogar Jahrzehnte unentdeckt geblieben sind.

Für Managed Service Provider (MSPs), die IT-Infrastrukturen und Dienste zahlreicher Kunden betreuen, entsteht daraus eine neue Herausforderung. Sie müssen nicht nur immer mehr potenzielle Schwachstellen bewerten, sondern auch deutlich schneller auf Bedrohungen reagieren können.

Wie weit diese Entwicklung bereits fortgeschritten ist, zeigt ein aktueller Fall rund um die weitverbreitete Skriptsprache PHP. Am 21. Oktober 2026 veröffentlichten die Entwickler außerplanmäßige Sicherheitsupdates, um zwei kritische Schwachstellen zu schließen. Die unter CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619 geführten Lücken erreichen jeweils einen CVSS-Wert von 9,2 und können unter bestimmten Voraussetzungen die Ausführung von Schadcode auf betroffenen Servern ohne vorherige Authentifizierung ermöglichen. Eine der Schwachstellen wurde mithilfe eines KI-Modells entdeckt und bestand schon seit 14 Jahren.

Die notwendige Koordination zwischen Entwicklern, Sicherheitsforschern und Infrastrukturbetreibern erstreckte sich über mehrere Wochen. Für Betreiber betroffener Systeme stehen inzwischen entsprechende Updates zur Verfügung.

Der Fall macht deutlich, wie groß die Auswirkungen einzelner Schwachstellen in weitverbreiteter Software sein können. Für MSPs besteht die Herausforderung darin, zunächst sämtliche betroffenen Systeme ihrer Kunden zu identifizieren und anschließend die notwendigen Updates möglichst schnell einzuspielen. Ist noch kein Sicherheitsupdate verfügbar, müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen wie die Einschränkung erreichbarer Dienste, eine strengere Netzwerksegmentierung oder temporäre Filterregeln das Risiko begrenzen. Solche Maßnahmen können einen vollständigen Patch allerdings nicht in jedem Fall ersetzen.

Dass KI auch bislang unentdeckte Probleme in älterer Software aufspüren kann, zeigte sich bereits Anfang des Jahres. Das Sicherheitsunternehmen AISLE identifizierte mithilfe automatisierter Analysen zwölf Sicherheitslücken in der Kryptografiebibliothek OpenSSL. Einige davon betrafen Code, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1998 zurückreichen. Die Schwachstellen waren demnach teilweise rund 28 Jahre lang unentdeckt geblieben. Ihre tatsächliche Gefährlichkeit fiel unterschiedlich aus, das Beispiel verdeutlicht jedoch, dass auch seit Jahrzehnten eingesetzte und regelmäßig überprüfte Software keineswegs frei von unbekannten Fehlern sein muss.

KI senkt die Einstiegshürden für Cyberangriffe

Die Bedrohung beschränkt sich allerdings nicht auf eine möglicherweise steigende Zahl entdeckter Sicherheitslücken. Auch die Komplexität und Automatisierung von Angriffen nimmt zu. KI-Agenten können bei der Analyse potenzieller Ziele, der Identifizierung verwundbarer Systeme und der Entwicklung von Angriffsmethoden unterstützen. Tätigkeiten, für die bislang umfangreiche Programmierkenntnisse oder ein tiefgreifendes Verständnis der jeweiligen Infrastruktur notwendig waren, lassen sich damit zumindest teilweise automatisieren.

Dadurch sinken die technischen Einstiegshürden für potenzielle Angreifer. Zwar verfügen viele kommerzielle KI-Modelle über Sicherheitsmechanismen, sogenannte Guardrails, die eine missbräuchliche Nutzung einschränken sollen. Diese Schutzmaßnahmen sind jedoch keine grundsätzliche technische Barriere. Frei verfügbare Modelle, die auf eigener Hardware betrieben werden, ermöglichen es beispielsweise, die Sicherheitsfilter kommerzieller Dienste zu umgehen.

Gleichzeitig verändert sich der zeitliche Ablauf der Angriffe. Bislang konnte zwischen der Entdeckung beziehungsweise Veröffentlichung einer Sicherheitslücke und ihrer aktiven Ausnutzung ein Zeitraum liegen, in dem Administratoren Gegenmaßnahmen vorbereiteten. Durch automatisierte Analysen und KI-gestützte Entwicklung von Exploits kann sich dieses Zeitfenster erheblich verkürzen. Angreifer müssen dann weniger Zeit investieren, um eine bereits bekannte Schwachstelle für eigene Zwecke auszunutzen.

Hinzu kommt, dass ein erfolgreicher Erstzugriff nicht zwangsläufig unmittelbar zu einem sichtbaren Angriff führt. Angreifer können sich zunächst in einer Infrastruktur bewegen, vorhandene Berechtigungen untersuchen und den potenziellen Nutzen eines weitergehenden Angriffs bewerten. Erst anschließend werden möglicherweise Daten abgegriffen, weitere Systeme kompromittiert oder Dienste gezielt gestört. Solche mehrstufigen Angriffe erschweren die Erkennung, da zwischen dem ursprünglichen Eindringen und den eigentlichen Schadhandlungen längere Zeiträume liegen können.

Allerdings steht die KI nicht ausschließlich Angreifern zur Verfügung. Dieselben Technologien lassen sich auch einsetzen, um verdächtige Aktivitäten schneller zu erkennen, Sicherheitsmeldungen zu priorisieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Damit entsteht ein technologisches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem sowohl Angreifer als auch Verteidiger versuchen, die Möglichkeiten neuer KI-Modelle für sich zu nutzen.

MSPs werden selbst zu Angriffszielen

Eine besondere Rolle kommt in diesem Zusammenhang den Managed Service Providern zu. Sie übernehmen für ihre Kunden häufig die Verwaltung von Servern, Netzwerken, Endgeräten und sicherheitsrelevanten Diensten. Dafür benötigen sie teilweise weitreichende Zugriffsrechte auf die betreuten Systeme. Diese Vertrauensstellung macht sie zugleich zu einem potenziell attraktiven Angriffsziel.

Gelingt es einer Angreifergruppe, die Infrastruktur eines MSPs zu kompromittieren, kann der Zugriff unter Umständen auf zahlreiche Kunden ausgeweitet werden. Aus einem einzelnen Sicherheitsvorfall entsteht so eine Bedrohung für eine Vielzahl voneinander unabhängiger Unternehmen. Besonders kritisch sind zentrale Verwaltungsplattformen, Remote-Monitoring-and-Management-Systeme (RMM), Softwareverteilung, kompromittierte Zugangsdaten und andere Werkzeuge, über die MSPs ihre Kundeninfrastrukturen betreuen.

Auf der MSP GLOBAL 2026 in Spanien wurde darüber hinaus eine Verschiebung der Angriffsmotivation diskutiert. Teilnehmer berichteten aus ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich von einem Rückgang klassisch finanziell motivierter Cyberkriminalität, während gezielte Sabotageversuche an Bedeutung gewinnen würden. Dabei geht es nicht zwangsläufig um die Erpressung von Lösegeld oder den Verkauf gestohlener Informationen, sondern um die Beschädigung von Infrastruktur und die möglichst nachhaltige Störung von Betriebsabläufen.

Solche Beobachtungen lassen sich nicht ohne Weiteres auf die gesamte Bedrohungslage übertragen. Sie verdeutlichen aber, dass MSPs bei ihren Sicherheitskonzepten unterschiedliche Angriffsziele berücksichtigen müssen. Neben finanziell motivierten Gruppen kommen auch politisch oder staatlich motivierte Akteure infrage, deren Ziele sich deutlich von denen klassischer Cyberkrimineller unterscheiden können.

Automatisierung als notwendiger Bestandteil der Abwehr

Für MSPs bedeutet dies, dass bestehende Sicherheitsprozesse überprüft und gegebenenfalls grundlegend angepasst werden müssen. Die Vorbereitung auf einen erfolgreichen Angriff steht dabei nicht im Widerspruch zum Vertrauen in die eigenen Sicherheitslösungen. Vielmehr gehört die Annahme, dass Schutzmechanismen unter bestimmten Umständen überwunden werden können, zu einer umfassenden Sicherheitsstrategie.

Dazu zählen klar definierte Reaktionsprozesse, eine kontinuierliche Überwachung, die Trennung sicherheitskritischer Zugriffsrechte und regelmäßig überprüfte Wiederherstellungsmöglichkeiten. Insbesondere unveränderliche oder vom Produktivsystem getrennte Backups können dazu beitragen, die Auswirkungen eines erfolgreichen Angriffs zu begrenzen. Entscheidend ist außerdem, dass MSPs ihre eigenen Verwaltungswerkzeuge mindestens ebenso konsequent absichern wie die Systeme ihrer Kunden.

Der Sicherheitsanbieter Acronis, der unter anderem Backup-, Endpoint-Security- und Management-Lösungen für MSPs entwickelt, setzt hierbei verstärkt auf die Automatisierung der Angriffserkennung und -abwehr. Nach Angaben aus dem Umfeld des Unternehmens lassen sich rund 87 % der betrachteten Angriffe automatisiert abfangen. Bei den verbleibenden 13 % sei weiterhin ein manueller Eingriff notwendig. Da keine näheren Angaben zur Datengrundlage vorliegen, lässt sich diese Verteilung allerdings nicht als allgemeingültiger Wert für die gesamte Branche betrachten.

Selbst bei einer hohen Automatisierungsquote bleibt damit eine erhebliche Arbeitslast bestehen. Bei einer steigenden Gesamtzahl an Sicherheitsvorfällen können bereits vergleichsweise geringe Anteile manuell zu bearbeitender Ereignisse die verfügbaren personellen Kapazitäten übersteigen. Acronis sieht deshalb in der zusätzlichen Nutzung von KI eine Möglichkeit, weitere Arbeitsschritte zu automatisieren, Sicherheitsmeldungen besser einzuordnen und die Reaktionszeiten zu verkürzen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die zeitliche Verfügbarkeit der Sicherheitsüberwachung. Gerade kleinere MSPs verfügen häufig nicht über die personellen Ressourcen, um rund um die Uhr ein vollständig besetztes Security Operations Center (SOC) zu betreiben. Cyberangriffe orientieren sich allerdings nicht an regulären Geschäftszeiten. Automatisierte Schutzsysteme können in solchen Fällen verdächtige Prozesse stoppen, Endgeräte isolieren oder Zugriffe vorübergehend sperren, bis eine weitergehende Untersuchung durch Mitarbeiter möglich ist.

Dabei geht es nicht darum, menschliche Entscheidungen vollständig zu ersetzen. Gerade bei komplexen Angriffen müssen Sicherheitsanalysten weiterhin Zusammenhänge bewerten, mögliche Fehlalarme überprüfen und Maßnahmen mit den betroffenen Kunden abstimmen. Die Automatisierung kann jedoch helfen, die Zeit zwischen der Erkennung eines Angriffs und den ersten wirksamen Gegenmaßnahmen zu verkürzen.

Mit dem zunehmenden Einsatz leistungsfähiger KI-Modelle dürfte sich der Druck auf die Sicherheitsbranche weiter erhöhen. Für MSPs wird es deshalb immer wichtiger, nicht nur auf neue Bedrohungen reagieren zu können, sondern ihre Prozesse auf kürzere Reaktionszeiten und eine größere Zahl paralleler Sicherheitsereignisse auszulegen. Die Herausforderung besteht darin, Automatisierung, menschliche Expertise und technische Schutzmaßnahmen so miteinander zu verbinden, dass auch kleinere Dienstleister ihren Kunden ein möglichst hohes Sicherheitsniveau bieten können.