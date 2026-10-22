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Mit Cloudfest Tracks erweitert der Veranstalter des Cloudfest sein bisheriges Veranstaltungsangebot um ein neues Format, das sich gezielt an Unternehmen und deren IT-Verantwortliche richtet. Die Premiere findet am 15. und 16. September 2027 im Rheinriff in Düsseldorf statt. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen moderner Unternehmens-IT, insbesondere die zunehmende Integration künstlicher Intelligenz, Fragen der IT-Sicherheit sowie die Anforderungen an komplexe Cloud- und Infrastrukturumgebungen. Damit orientiert man sich in weiten Teilen an der Zielgruppe des Cloudfest, was der simple Namenszusatz auch offensichtlich macht.

Inhaltlich ist die Veranstaltung in drei Themenbereiche unterteilt: Executive Leadership, Security, Trust and Compliance sowie AI Transformation. Die wichtigen Schlagworte dürften hier also nicht fehlen. Dabei geht es unter anderem um die Integration von KI-Plattformen in bestehende Geschäftsprozesse, die Verwaltung von Identitäten und Zugriffsrechten für KI-Agenten sowie die Verbindung öffentlicher Cloud-Dienste mit privaten und souveränen Infrastrukturen. Auch die Modernisierung bestehender IT-Landschaften und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen sollen eine Rolle spielen. Die Entwicklung von Software, in allen Unternehmensbereichen, ist bereits für 2026 ein wichtiges Thema und soll sich so auch im Rahmen der Veranstaltung fortsetzen.

Nach Angaben der Veranstalter richtet sich Cloudfest Tracks sowohl an Führungskräfte und IT-Entscheider als auch an Entwickler, Ingenieure und Technologieanbieter – als Ableger des Cloudfest mit einer ähnlichen Ausrichtung nicht weiter verwunderlich. Insbesondere Unternehmen aus regulierten Branchen sollen angesprochen werden, in denen Datensicherheit, Compliance und die Integration neuer Technologien besondere Anforderungen stellen.

Mit Düsseldorf wurde ein Standort gewählt, in dessen Metropolregion zahlreiche international tätige Unternehmen aus Industrie, Energieversorgung, Telekommunikation und Logistik vertreten sind. Dazu gehören Henkel, E.ON, RWE, Bayer, Deutsche Telekom und DHL. Als Veranstaltungsort dient das Rheinriff, eine Freizeit- und Eventlocation mit Surfbecken und Beachvolleyballfeldern. Damit übernimmt das neue Format die zentralen Elemente des Veranstaltungskonzepts der bisherigen Cloudfest-Veranstaltungen im Europapark in Rust.

Die Anmeldung für Cloudfest Tracks 2027 ist bereits geöffnet. Nach Angaben des Veranstalters ist die Teilnahme für die Community kostenlos. Die Registrierung erfolgt über cloudfest.com/tracks mit dem Code CLOUDFESTTRACKS2027.