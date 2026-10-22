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Im vergangenen Jahr waren wir im US-Bundesstaat Arizona und konnten dort einen Blick in die Fab 52 von Intel werfen, in der die Compute Tiles für Clearwater Forest in Intel 18A hergestellt werden. Schon damals war erkennbar, dass sich Intel hier Luft für einen weiteren Ausbau gelassen hat. Zum einen standen weite Bereiche der Fab 52 noch leer und konnten mit weiteren Maschinen (Tools) bestückt werden, und dann waren hinter der Fab 52 schon die Baumaßnahmen zur Fab 62 erkennbar.

Die Hülle der Fab 62 stand demnach bereits einige Zeit und nun verkündet Foundry-Chef Naga Chandrasekaran, dass die Bauarbeiten und die Installation der Tools in der Fab 62 im vollen Gange seien. Die Fertigung in der Fab 62 soll Ende 2028 starten können. Es sind also noch zwei Jahre, bis hier die ersten Chips vom Band rollen, und dennoch sieht sich Intel jetzt gegen Ende 2026 dazu genötigt, den Fortschritt zu verkünden.

Fab 52 ist für Intel 18A vorgesehen. Aktuell kann Intel nur 50 % des Bedarfs liefern. Eine gewisse Beschränkung aufgrund der hohen Nachfrage und unzureichenden Kapazitäten verzeichnet Intel also bereits. Davon betroffen sind aber nicht nur die Chips, die Intel 18A verwenden, sondern auch solche, bzw. Komponenten aus der Fertigung aus Intel 3 und weiteren Fertigungsgrößen.

Fab 62 dürfte, genau wie Fab 52, mit EUV-Maschinen ausgestattet werden und wird demnach Intel 18A und Intel 18A-P umsetzen können. Arizona wird die größte Fertigungsstätte für Intel 18A und Intel 18A-P sein.

Auch der Fab-Komplex in Ohio macht Fortschritte: Dort wurde der erste große Tragbalken in der ersten Fertigungsanlage in New Albany montiert. Nachdem Intel hier aufgrund finanzieller Engpässe auf die Bremse getreten ist, wurde der Ausbau zuletzt wieder beschleunigt. Allerdings muss nun zunächst der Rohbau abgeschlossen werden und erst dann kann das Ausrüsten der Reinraum-Fläche beginnen. Realistisch ist daher nicht davon auszugehen, dass ein Produktionsstart vor Ende 2029 oder 2030 beginnen kann. In Ohio wird Intel 18A(-P) dann aber vermutlich keinerlei Rolle mehr spielen und Intel geht direkt auf Intel 14A.