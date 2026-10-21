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Neben der schnell aufzubauenden, flexiblen und im Wasserverbrauch sparsamen DSX-AI-Factory-Plattform sowie einigen News rund um die Spark-Plattformen, hat NVIDIA ein hardwarebasiertes Sicherheitssystem vorgestellt. Mithilfe einer separaten BlueField-4-DPU werden die Aktivitäten von KI-Agenten unabhängig vom Hostsystem überwacht und bei Verstößen gegen definierte Sicherheitsrichtlinien wird eingegriffen.

Mit der zunehmenden Verbreitung autonom arbeitender KI-Agenten gewinnen auch die Sicherheitsmechanismen an Bedeutung, mit denen sich deren Aktivitäten überwachen und gegebenenfalls einschränken lassen. NVIDIA verfolgt mit seiner OpenShell-Referenzarchitektur einen Ansatz, bei dem die Überwachung nicht ausschließlich durch die Software auf dem ausführenden System erfolgt, sondern zusätzlich durch eine unabhängige Hardwarekomponente. Diese soll sicherstellen, dass KI-Agenten innerhalb zuvor festgelegter Grenzen agieren und bei Verstößen gegen Sicherheitsrichtlinien eingeschränkt oder isoliert werden können.

Im Mittelpunkt steht NVIDIA Sentry, ein auf dem DOCA-Framework basierendes Sicherheitssystem, das auf den BlueField-4-DPUs ausgeführt wird. Während die eigentlichen KI-Agenten auf den Vera-CPUs arbeiten und über OpenShell in voneinander isolierten Umgebungen betrieben werden, übernimmt die BlueField-4-DPU eine zusätzliche Kontrollfunktion. Die Besonderheit liegt in der Trennung zwischen der ausführenden Hardware und der Überwachung. Da Sentry unabhängig vom Betriebssystem und den darauf laufenden Agenten arbeitet, soll die Kontrollinstanz auch dann funktionsfähig bleiben, wenn ein Agent seine Software-Sandbox verlässt oder das Hostsystem kompromittiert wird.

Für die Überwachung analysiert Sentry unter anderem die Kommunikation zwischen den KI-Agenten, den verwendeten Sprachmodellen und externen Diensten. Dabei können auch die Identität eines Agenten, seine Berechtigungen und die verwendeten Anwendungen berücksichtigt werden. Anhand zuvor definierter Sicherheitsrichtlinien entscheidet das System, welche Ressourcen ein Agent verwenden darf und welche Aktionen unterbunden werden müssen. Ergänzend können spezialisierte KI-Modelle eingesetzt werden, um mögliche Abweichungen vom vorgesehenen Verhalten zu erkennen.

Stellt Sentry einen Verstoß gegen die festgelegten Richtlinien fest, können Zugriffe blockiert oder die Kommunikation eines Agenten unterbrochen werden. NVIDIA spricht davon, entsprechende Maßnahmen innerhalb weniger Millisekunden durchsetzen zu können.

Interessant ist dabei die Rolle NVIDIAs als Anbieter sowohl der ausführenden Hardware als auch der Kontrollinfrastruktur. Mit Vera, Rubin und BlueField stellt das Unternehmen wesentliche Komponenten einer Plattform bereit, auf der KI-Agenten ausgeführt, überwacht und bei Bedarf eingeschränkt werden können. Die Sicherheitsmechanismen sind dabei nicht unmittelbar Bestandteil der GPU, sondern werden über die separate DPU bereitgestellt. Welche Aktionen tatsächlich zulässig sind, wird durch die jeweiligen Sicherheitsrichtlinien des Betreibers bestimmt.

Ob sich mit NVIDIA Sentry sämtliche unerwünschten Aktivitäten autonomer KI-Agenten zuverlässig erkennen und verhindern lassen, bleibt allerdings offen. Entscheidend sind neben der technischen Durchsetzung der Richtlinien auch deren Konfiguration und die Fähigkeit der Überwachungssysteme, problematisches Verhalten tatsächlich als solches zu identifizieren.