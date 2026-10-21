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NVIDIA hat auf der GTC in Berlin den Ausbau seiner DSX-AI-Factory-Plattform in Zusammenarbeit mit zahlreichen europäischen Technologie-, Energie- und Infrastrukturunternehmen angekündigt. Ziel ist es, KI-Rechenzentren effizienter zu planen, zu bauen und zu betreiben. Im Mittelpunkt stehen ein deutlich reduzierter Wasserverbrauch für die Kühlung, eine bessere Ausnutzung der verfügbaren elektrischen Leistung und die stärkere Integration der Rechenzentren in die Stromnetze.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Kühlung, die künftig weitgehend ohne zusätzlichen Wasserverbrauch auskommen soll. Hierzu setzt NVIDIA auf geschlossene Flüssigkeitskühlkreisläufe in Kombination mit Trockenkühlern, die die entstehende Abwärme an die Umgebungsluft abgeben. Die kommende Vera-Rubin-Plattform unterstützt eine vollständige Flüssigkeitskühlung mit Kühlmitteltemperaturen von bis zu 45 °C.

Nach Angaben von NVIDIA könnte der Wasserverbrauch für die Gebäudekühlung dadurch um bis zu 100 % reduziert werden. Für ein Rechenzentrum mit einer Leistungsaufnahme von 2 GW nennt das Unternehmen eine mögliche Einsparung von bis zu 54 Millionen Litern Wasser pro Tag gegenüber herkömmlichen Kühlturmsystemen. Abhängig von den klimatischen Bedingungen kann allerdings weiterhin eine zusätzliche mechanische Kühlung erforderlich sein.

Im modularen Aufbau der DSX-AI-Factory-Plattform geht es aber auch darum, den Auf- und Ausbau zu beschleunigen. Verpackt in Containern wird der Zusammenbau und die Verifikation auf den Anlagenbauer in dessen Fabrik verschoben. Vor Ort müssen die Container nur noch mit der Ground-Infrastruktur verbunden werden. Bei entsprechender Vorbereitung sollen die Systeme innerhalb von 14 Tagen einsatzbereit sein – sonst dauert es bis zu sechs Monate.

Ein weiterer Bestandteil der Plattform ist DSX MaxLPS, eine Software zur dynamischen Verwaltung des verfügbaren Leistungsbudgets. Anstatt die Leistungsaufnahme der einzelnen GPUs statisch zu begrenzen, soll die Software die Energieverteilung an die jeweiligen Anforderungen anpassen und damit die vorhandene elektrische Infrastruktur besser ausnutzen.

Effizienzsteigerungen durch NVIDIA DSX MaxLPS Testumgebung Messgröße Ergebnis NVIDIA DSX MaxLPS (allgemein) Leistungsaufnahme bei gleicher Token-Ausgabe Bis zu 30 % geringer Lambda (HGX B200) Token-Durchsatz bei gleichem Leistungsbudget +24 % Lambda (HGX B200) GPU-Kapazität bei gleichem Leistungsbudget +19 % Nscale (4x GB300 NVL72) Inferenzdurchsatz +49 % Nscale (4x GB300 NVL72) Verwaltete GPU-Kapazität bei 264 kW +37 %

NVIDIA spricht von einer um bis zu 30 % geringeren Leistungsaufnahme bei unveränderter Token-Ausgabe. Erste Tests bei Partnerunternehmen sollen das Potenzial der Technologie verdeutlichen. So erreichte Lambda mit HGX-B200-Systemen einen um 24 % höheren Token-Durchsatz bei gleichem Leistungsbudget und konnte gleichzeitig die verfügbare GPU-Kapazität um 19 % steigern. Bei Nscale wurde mit vier GB300-NVL72-Racks ein um 49 % höherer Inferenzdurchsatz ermittelt.

Zugleich konnte die verwaltete GPU-Kapazität bei einem unveränderten Leistungsbudget von 264 kW um 37 % erhöht werden. Die Ergebnisse stammen allerdings aus unterschiedlichen Testumgebungen und sind daher nicht unmittelbar miteinander vergleichbar.

Mit DSX Flex will NVIDIA zudem eine engere Verzahnung zwischen KI-Rechenzentren und den öffentlichen Stromnetzen ermöglichen. Die Software soll die Leistungsaufnahme der Rechenzentren dynamisch an die jeweilige Netzsituation anpassen und dabei unter anderem die aktuelle Netzbelastung, Strompreise sowie die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und lokaler Energiespeicher berücksichtigen. In einem ersten Test mit einem Blackwell-Ultra-Cluster konnte die Leistungsaufnahme bei simulierten Netzereignissen um bis zu 40 % reduziert werden, ohne dass kritische Workloads unterbrochen werden mussten. Eine solche Flexibilisierung könnte nicht nur die Belastung der Stromnetze reduzieren, sondern auch den Anschluss neuer KI-Rechenzentren beschleunigen, da die maximal verfügbare Anschlussleistung effizienter genutzt werden kann.

Bei der Umsetzung der DSX-Plattform arbeitet NVIDIA mit zahlreichen europäischen Unternehmen aus den Bereichen Energieversorgung, Gebäudeinfrastruktur und Kühltechnik zusammen. Zu den genannten Partnern gehören unter anderem ABB, Siemens, Schneider Electric, Dassault Systèmes, Vertiv, Eaton, Hitachi Energy, GE Vernova und Trane Technologies. Gemeinsam sollen Referenzarchitekturen und technische Lösungen entstehen, mit denen sich die verschiedenen Komponenten eines KI-Rechenzentrums bereits in der Planungsphase aufeinander abstimmen lassen.

Weiterhin prüfen Cloud-Anbieter wie CoreWeave, Google Cloud, Lambda, Nebius und Nscale den Einsatz von DSX MaxLPS. Nscale nutzt mit DSX Sim bereits die Simulationswerkzeuge der Plattform, um neue Rechenzentrumsstandorte in Island und Portugal zu planen.