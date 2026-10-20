Werbung

Beim "Invest in Germany Summit" in Berlin haben Bundeskanzler Friedrich Merz und NVIDIA-Chef Jensen Huang über die Bedeutung künstlicher Intelligenz für den Industriestandort Deutschland gesprochen. Im Mittelpunkt standen die Möglichkeiten, KI in der Produktion, der Robotik und im Fahrzeugbau einzusetzen. Zuletzt hatte der NVIDIA-CEO Deutschland als bereits abgehängt kritisiert.

Huang sieht die nächste Entwicklungsphase der künstlichen Intelligenz in der Verbindung digitaler Systeme mit der physischen Welt. Deutschland verfüge dafür über eine starke Ausgangsbasis: das Wissen seiner Ingenieurinnen und Ingenieure, industrielle Erfahrung und umfangreiche Produktionsdaten. KI könne diese Fähigkeiten ergänzen und erweitern, argumentierte er. Die industrielle Fertigung werde dadurch nicht überflüssig.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Als Zukunftsbild beschrieb der NVIDIA-Chef eine reale und eine digitale Fabrik. Mithilfe digitaler Zwillinge könnten Unternehmen Produkte und Produktionsabläufe virtuell entwickeln, simulieren und verbessern. Auch Roboter und Fahrzeuge könnten zunehmend von KI gesteuert werden. Huang sieht darin Chancen für große Industrieunternehmen ebenso wie für den spezialisierten deutschen Mittelstand.

Zugleich sprach Huang die Frage der technologischen Eigenständigkeit an. Deutschland solle KI-Technologie nutzen, dabei aber sein Wissen und seine Werte bewahren. Industrielle Daten und Erfahrungen könnten dazu beitragen, KI-Systeme für die Anforderungen deutscher Unternehmen zu entwickeln.

Das Gespräch war Teil der Investitionsagenda der Bundesregierung, die unter anderem private Investitionen in Energie, Rechenzentren, Halbleiter und industrielle KI fördern will. Im Kontext des Gipfels wurde eine Zusammenarbeit mit NVIDIA angekündigt. Sie soll Anwendungen in der Robotik, der industriellen Fertigung und beim autonomen Fahren voranbringen. Als mögliche Beteiligte wurden unter anderem Siemens, Audi und Black Forest Labs genannt.

NVIDIA investiert knapp eine Milliarde US-Dollar

NVIDIA hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr knapp eine Milliarde US-Dollar in Deutschland investiert und ist an mehreren deutschen Technologieunternehmen beteiligt. Zugleich beziffert der Konzern sein Engagement für das europäische Technologieökosystem insgesamt auf knapp zehn Milliarden US-Dollar. Wie sich diese Summe auf einzelne Länder und Projekte verteilt und welcher Teil bereits ausgezahlt wurde, ist nicht im Einzelnen ersichtlich.

Im internationalen Vergleich bleibt die Finanzierungslücke Europas groß. Nach dem AI Index der Stanford University beliefen sich die privaten Investitionen in künstliche Intelligenz im Jahr 2025 in den USA auf rund 286 Milliarden US-Dollar, in Europa auf rund 21 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen umfassen allerdings Investitionen vieler Unternehmen und Anleger und sind nicht unmittelbar mit NVIDIAs eigenen Zusagen gleichzusetzen.

Die Bundesregierung und NVIDIA haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei industrieller KI unterzeichnet. Medienberichten zufolge könnte der Bund die Initiative mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen. Das Geld soll unter anderem für Rechenkapazitäten in der KI-Cloud der Deutschen Telekom verwendet werden. Offiziell bestätigt war die Höhe der Förderung zunächst nicht.

Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Chance, dass Deutschland zu einem der führenden Länder bei der industriellen Nutzung künstlicher Intelligenz wird. Eine solche Rolle erscheint grundsätzlich erreichbar – vor allem in spezialisierten Anwendungen für Maschinenbau, Automobilindustrie, Robotik und Produktion. Deutschland verfügt hier über industrielle Erfahrung, Forschung und umfangreiche Daten aus Fertigungsprozessen.

Ob daraus tatsächlich eine internationale Vorreiterrolle entsteht, hängt jedoch davon ab, wie schnell Unternehmen KI im Alltag einsetzen können und ob ausreichend Fachkräfte, Rechenleistung und Finanzierung verfügbar sind. Die Europäische Kommission verweist zugleich auf strukturelle Schwächen bei der digitalen Infrastruktur und öffentlichen digitalen Dienstleistungen.