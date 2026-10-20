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Der massive Ausbau der KI-Infrastruktur in den USA stößt zunehmend auf wirtschaftliche und regulatorische Hindernisse. Obwohl Technologieunternehmen weiterhin Milliardenbeträge in neue Rechenzentren investieren, geraten derzeit zahlreiche Bauvorhaben ins Stocken. Neben Widerständen auf kommunaler Ebene erschweren dabei auch steigende Finanzierungskosten und Zweifel an der langfristigen Rentabilität der Anlagen die Umsetzung.

Wie die Financial Times (Paywall) unter Berufung auf Branchenanalysen und Finanzdaten berichtet, haben sich allein im Jahr 2026 mindestens 47 größere Rechenzentrumsprojekte in den USA verzögert, wurden gestrichen oder sind durch behördliche Entscheidungen blockiert. Die Zahlen stammen vom Beratungsunternehmen RegLayer, das sich vor allem mit regulatorischen Anforderungen bei Investitionsvorhaben beschäftigt.

Dabei spielt wohl die dezentrale Regulierung in den Vereinigten Staaten eine wesentliche Rolle. Neben bundesstaatlichen Vorgaben können auch Kommunen den Bau neuer Rechenzentren einschränken. Nach Recherchen der Financial Times haben wohl inzwischen mehr als 1.000 US-Gemeinden entsprechende Regelungen eingeführt. Teilweise wurden sogar vorübergehende Baustopps verhängt.

Das Ausmaß der Investitionen ist aber dennoch historisch. Berechnungen der Columbia Business School zufolge könnten die Ausgaben für KI-Infrastruktur rund 3,6 % des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts erreichen. Damit übersteigen sie gemessen an der Wirtschaftsleistung sogar die Investitionen während des Eisenbahnbaus im 19. Jahrhundert.

Zurzeit wächst aber die Unsicherheit darüber, ob die enormen Investitionen durch spätere Einnahmen gerechtfertigt sind. Besonders deutlich wird dieses Problem bei sogenannten Neocloud-Anbietern, also Unternehmen, die spezialisierte Rechenzentren an KI-Entwickler wie OpenAI oder Anthropic vermieten. Eine Analyse des Marktforschungsunternehmens Gartner kommt diesbezüglich zu dem Schluss, dass Neocloud-Betreiber bis 2030 Umsätze von insgesamt 8,5 Billionen US-Dollar erzielen müssen, um ihre geplanten Investitionen wirtschaftlich tragen zu können.

Gleichzeitig können die Umsätze der eigentlichen KI-Anbieter im selben Zeitraum laut Gartner aber höchstens 3,6 Billionen Dollar erreichen. Die Gegenüberstellung wirft daher Fragen auf, in welchem Umfang die geplanten Rechenkapazitäten tatsächlich ausgelastet und refinanziert werden können.

Jedenfalls reagiert der Kapitalmarkt inzwischen deutlich zurückhaltender auf die Branche. Die Aktie des börsennotierten Neocloud-Anbieters CoreWeave etwa verlor innerhalb einer Woche rund ein Viertel ihres Wertes. Als Belastungsfaktoren nennt die Financial Times unter anderem steigende Zinsen und Inflationssorgen in den USA.