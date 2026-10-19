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In der Fertigung kleinster Strukturen stellen sich gleich mehrere technische Herausforderungen. Eine zentrale Komponente eines jeden Belichtungssystems ist die Lichtquelle, deren Licht letztlich dafür genutzt wird, durch eine Maske geführt die Strukturen auf dem Wafer abzubilden.

ASML greift für die optischen Komponenten auf die Zulieferer ZEISS und Trumpf aus Deutschland zurück. Für die moderne EUV-Lithografie kommt Licht mit einer Wellenlänge von 13,5 nm zum Einsatz. Dieses wird nicht direkt von einer Lichtquelle erzeugt, sondern mithilfe eines aufwendigen Verfahrens: Ein Hochleistungslaser mit einer Leistung von etwa 400 bis 500 W an der Quelle trifft auf flüssige Zinntröpfchen, die in eine Vakuumkammer eingespeist werden.

Jedes Tröpfchen wird zweimal von einem Laserpuls getroffen. Der erste Impuls verformt es zu einer flachen Scheibe, der zweite erhitzt und ionisiert das Zinn, sodass ein Plasma entsteht, das EUV-Strahlung abgibt. Dieser Vorgang wiederholt sich 50.000-mal pro Sekunde, wofür insgesamt 100.000 Laserimpulse benötigt werden. Ein Kollektorspiegel fängt einen Teil der in verschiedene Richtungen abgestrahlten EUV-Strahlung auf, bündelt sie und leitet sie in das Lithografiesystem, beispielsweise einen TWINSCAN von ASML. Dort wird das Licht zur Belichtung der Wafer eingesetzt. Für kommende Systeme entwickelt ASML zusammen mit seinen Partnern stärkere Laser, die sogar 300.000 Mal pro Sekunde auf die Zinntropfen schießen sollen.

Die Herstellung der Lichtquelle ist auch eine der Herausforderungen, vor denen China steht, um sich von westlichen Zulieferern unabhängig zu machen. Laut eines Berichts von EE Times China hat Langdao Sliex auf der 26. China International Industry Fair einen Prototyp seiner EUV-Lichtquelle vorgeführt.

Der Laser soll eine Leistung von 1.000 W vorzuweisen haben und in der Lage sein, 20.000 Impulse pro Sekunde abzugeben. Das letztlich emittierte EUV‑Licht soll eine Leistung von 15 W haben.

Die Trumpf-Laser für ASMLs Belichtungssysteme bestehen aus einem CO₂-Laser, dessen Licht durch mehrere Verstärkerstufen geschickt wird. Letztlich trifft die Leistung von mehreren zehntausend Watt auf die Zinntröpfchen. Die Lichtleistung nach dem Verdampfen des Tröpfchens soll, wie zuvor erwähnt, bei mehreren Hundert Watt liegen.

Mit der eben erwähnten Weiterentwicklung erhöht ASML aber nicht einfach nur die Anzahl der Tröpfchen, die beschossen werden, sondern letztlich die Lichtleistung des EUV-Lichts. Etwa 1.000 W sollen hier erreicht werden können.

Der nun in China gezeigte Prototyp hört laut Herstellerseite auf den Namen FlintNano LPP-OXXO. Laut EE Times China ist der Hersteller noch Jahre davon entfernt, dass ein solcher Laser serienreif ist. Mindestens fünf Jahre sei man noch entfernt und selbst dann dürfe man sich die Frage stellen, ob ein solcher Laser nach Stand der Technik in der Lage ist, die Ausgangsleistung für Belichtungssysteme zu erreichen.

Das Licht ist aber nur eine der kritischen Komponenten. Auch die Optik spielt eine große Rolle. Der von ZEISS für die High-NA-EUV-Systeme entwickelte Kollektorspiegel besitzt einen Durchmesser von einem Meter. Damit er die EUV-Strahlung präzise bündeln kann, darf seine Oberflächenrauheit maximal 20 Pikometer (pm) betragen. Zur Veranschaulichung: Würde man die Oberfläche auf die Größe der Erde hochskalieren, wären selbst die höchsten Erhebungen weniger als einen Meter hoch. Auch hier dürfte China noch vor großen Herausforderungen stehen.