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Der weltweite Ausbau von KI-Rechenzentren dürfte die ohnehin angespannte Versorgung mit Speicherchips in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Michael Dell, Gründer und Vorstandschef des gleichnamigen US-Computerkonzerns, rechnet sogar damit, dass sich die Engpässe bei DRAM und High Bandwidth Memory (HBM) im Jahr 2027 nochmals zuspitzen werden. Die wachsende Nachfrage nach leistungsfähiger Serverhardware trifft dabei auf Produktionskapazitäten, die sich kurzfristig kaum erweitern lassen.

Wie das Wall Street Journal berichtet, geht Dell davon aus, dass die eingeschränkte Verfügbarkeit bestimmter Speicherkomponenten noch bis zu vier Jahre anhalten könnte. Neue Halbleiterfabriken, mit denen die Hersteller ihre Kapazitäten ausbauen wollen, werden teilweise erst 2029 oder 2030 ihre volle Produktionsleistung erreichen. Eine kurzfristige Entspannung des Marktes hält der Konzernchef deshalb für unwahrscheinlich.

Verantwortlich für die hohe Nachfrage ist insbesondere der weltweite Ausbau von KI-Rechenzentren. Moderne KI-Beschleuniger benötigen große Mengen HBM, um ihre Recheneinheiten mit ausreichend hoher Geschwindigkeit mit Daten versorgen zu können. Zusätzlich sind die Serversysteme auf konventionellen DRAM angewiesen. Fehlt eine dieser Komponenten, kann sich die Fertigstellung der gesamten Hardware verzögern.

Für Dell entwickelt sich die Situation zunehmend zu einem wirtschaftlichen Problem. Denn der Konzern verfügt zwar nach den vorliegenden Angaben über einen Rekordauftragsbestand für KI-Server im Wert von rund 95 Milliarden US-Dollar, kann diese aber nicht zeitnah realisieren. Engpässe bei Speicherchips bremsen damit die Abwicklung bereits vereinbarter Geschäfte.

Um die finanziellen Risiken zu begrenzen, verfolgt Dell daher eine eher zurückhaltende Lagerstrategie. DRAM-Komponenten werden möglichst erst dann beschafft, wenn die Endmontage der jeweiligen Systeme bevorsteht. Dadurch muss das Unternehmen weniger Kapital in umfangreichen Lagerbeständen binden. Gleichzeitig sollen langfristige Lieferverträge künftig aber den Zugang zu knappen Speicherkomponenten sichern.