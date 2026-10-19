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Meta baut mit Prometheus in New Albany im US-Bundesstaat Ohio einen Rechenverbund, dessen Dimensionen deutlich über die klassischer KI-Cluster hinausgehen. Das Ziel ist eine Recheninfrastruktur mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von rund einem Gigawatt, in der Hunderttausende GPUs über mehrere Gebäude hinweg zusammenarbeiten.

Im Endausbau soll Prometheus rund eine Million GPUs umfassen. Die erste Ausbaustufe ist bereits fertiggestellt und wurde unter anderem für das Training der neuen Muse-Wonder-Modelle eingesetzt. Meta arbeitet parallel an der Erweiterung der Infrastruktur und der Integration weiterer GPU-Generationen – hauptsächlich derer von NVIDIA. In einem technischen Blog-Artikel werden einige interessante Details zum Aufbau genannt.

Technisch basiert Prometheus auf mehreren Hardwaregenerationen, die über ein gemeinsames Netzwerk miteinander verbunden werden. Catalina setzt auf NVIDIA GB200, Clemente auf GB300 Blackwell Ultra und als nächste Generation ist ein Cluster namens San Miguel auf Basis von NVIDIAs Vera-Rubin-Plattform vorgesehen. Die Unterschiede betreffen nicht nur die Rechenleistung und den verfügbaren Speicher der GPUs, sondern auch die Netzwerkanbindung, die Leistungsaufnahme, die Rack-Architektur und die Wartungsfreundlichkeit.

Dabei ist wichtig, zwischen den einzelnen Ebenen zu unterscheiden: Die GPU-Plattform beschreibt die Recheneinheiten und deren direkte Kopplung innerhalb eines Racks. Das Netzwerk auf Gebäudeebene verbindet mehrere solcher Einheiten zu einem größeren Cluster. Die Backend Aggregation (BAG) wiederum verknüpft diese Gebäudenetzwerke über größere Entfernungen hinweg. Erst das Zusammenspiel dieser Komponenten macht aus einzelnen GPU-Systemen den Prometheus-Supercluster.

Catalina: NVIDIA GB200 als erste Plattformgeneration

Catalina bildet die erste der drei betrachteten Hardwaregenerationen und basiert auf NVIDIAs GB200 NVL72. Meta setzt dabei auf die Variante Ariel, bei der ein NVL72-Verbund auf zwei Racks verteilt wird. Jedes Rack beherbergt 36 GPUs, die über NVLink zu einer gemeinsamen Domäne mit insgesamt 72 GPUs zusammengeschaltet werden. Diese Konfiguration ermöglicht es, die Recheneinheiten mit hoher Bandbreite zu koppeln und große Modelle über mehrere GPUs hinweg zu verteilen.

Catalina nutzt die offene ORv3-Hochleistungs-Rackarchitektur. Das Design ist auf hohe Leistungsdichten ausgelegt und verwendet Flüssigkeitskühlung. Gegenüber den vorherigen H100-Systemen bietet Catalina mehr Rechenleistung, größere HBM-Kapazitäten und eine erheblich höhere Bandbreite innerhalb des GPU‑Verbunds. Die Aufteilung auf zwei Racks erhöht allerdings den Verkabelungs- und Integrationsaufwand. Zudem muss die Infrastruktur die beiden Racks als zusammengehörige Einheit mit einer gemeinsamen 72-GPU-Domäne behandeln.

Clemente: NVIDIA GB300 Blackwell Ultra als nächste Evolutionsstufe

Mit Clemente wechselt Meta auf NVIDIAs GB300 NVL72 und damit auf die Blackwell-Ultra-Generation. Die wesentlichen Verbesserungen liegen in der höheren Speicherkapazität, der gesteigerten Rechenleistung und einer optimierten Plattformintegration. Gleichzeitig verändert sich der physische Aufbau: Während Catalina seine 72 GPUs auf zwei Racks verteilt, integriert Clemente die komplette NVL72-Domäne in einem einzigen Rack.

Meta nennt mehr als ein ExaFLOP Spitzenleistung bei FP4. Die Beschleunigung für Attention- bzw. Softmax-Operationen soll sich gegenüber GB200 ungefähr verdoppeln. Das ist insbesondere für Transformer-Modelle von Bedeutung, bei denen die Verarbeitung von Attention-Operationen einen erheblichen Anteil des Rechenaufwands ausmachen kann. Wie stark sich diese Verbesserungen auf den tatsächlichen Trainingsdurchsatz auswirken, hängt allerdings vom jeweiligen Modell, der verwendeten Präzision und der Auslastung der übrigen Systemkomponenten ab.

Bei der Netzwerkanbindung setzt Clemente auf ConnectX-8-SuperNICs, die nativ 800 GBit/s pro GPU bereitstellen. Was bei Catalina durch zwei ConnectX-7-Adapter pro GPU umgesetzt wurde, ist damit bei Clemente direkt Bestandteil der Plattform. Das Verhältnis von zwei GPUs pro CPU reduziert zugleich die Zahl der benötigten CPUs und vereinfacht die Integration. Weniger Komponenten und Kabelverbindungen erleichtern die Wartung und reduzieren die physische Komplexität des Systems.

Bei der Kühlung unterstützt Clemente zwei Varianten. Zum einen kann eine modulare Air-Assisted Liquid Cooling (AALC) eingesetzt werden, bei der Flüssigkeitskühlung mit Luftkühlung kombiniert wird. Zum anderen ist Facility Liquid Cooling (FLC) für speziell ausgelegte Rechenzentrumsgebäude vorgesehen. Letztere ermöglicht eine stärkere Ausrichtung auf hohe Leistungsdichten.

San Miguel: NVIDIA Vera Rubin NVL72 als kommende Generation

Mit San Miguel plant Meta die nächste Ausbaustufe von Prometheus. Die Plattform basiert auf NVIDIAs Vera Rubin NVL72 und soll die Rechenleistung pro Watt gegenüber GB300 NVL72 weiter steigern. Anders als bei Catalina und Clemente handelt es sich um eine noch kommende Plattform. Die von Meta veröffentlichten Werte sind deshalb als technische Spezifikationen und Spitzenwerte der geplanten Konfiguration zu verstehen, nicht als bereits nachgewiesene Ergebnisse eines produktiven Prometheus-Trainingslaufs.

San Miguel soll ebenfalls 72 GPUs zu einer NVLink-Domäne verbinden. Die wesentliche Neuerung ist der Wechsel auf HBM4-Speicher mit 288 GB pro GPU. Die Kapazität pro GPU bleibt damit gegenüber Clemente gleich, die Speichertechnologie und die Bandbreite ändern sich jedoch deutlich. Meta nennt eine maximale Speicherbandbreite von 19,2 TB/s pro GPU. Über alle 72 GPUs ergibt sich eine aggregierte Spitzenbandbreite von rund 1.500 TB/s.

Die Plattform soll bei FP4 eine Spitzenrechenleistung von 2,52 EFLOPS erreichen. Für FP8 nennt Meta 1,26 EFLOPS. Die NVLink-Bandbreite innerhalb des Verbunds steigt auf insgesamt 216 TB/s, bzw. 3 TB/s bidirektionale Bandbreite pro GPU.

Die geplante Leistungsdichte von mehr als 170 kW pro Rack stellt zugleich hohe Anforderungen an Stromversorgung und Kühlung. San Miguel setzt deshalb auf vollständig flüssigkeitsgekühlte Compute-Trays. Die höhere Leistungsdichte muss nicht nur auf Rack-Ebene bewältigt werden: Auch Stromverteilung, Spannungsversorgung, Kühlmittelverteilung und die Netzwerkkomponenten müssen für den Betrieb unter hoher Last ausgelegt sein.

Technischer Vergleich der Prometheus-Cluster Catalina, Clemente und San Miguel Merkmal Catalina Clemente San Miguel GPU-Plattform NVIDIA GB200 NVIDIA GB300 Blackwell Ultra NVIDIA Vera Rubin GPU-Generation Blackwell Blackwell Ultra Vera Rubin GPUs pro NVL72-Domäne 72 72 72 Speicher pro GPU 192 GB HBM3e 288 GB HBM3e 288 GB HBM4 Gesamter GPU-Speicher 13,4 TB 20,7 TB 20,7 TB FP4-Spitzenleistung 1,44 PFLOPS > 1 EFLOPS 2,52 EFLOPS FP8-Spitzenleistung 720 PFLOPS Nicht angegeben 1,26 EFLOPS NVLink-Bandbreite gesamt 130 TB/s 130 TB/s 216 TB/s NVLink-Bandbreite pro GPU (bidirektional) Nicht separat angegeben 1,8 TB/s 3 TB/s Aggregierte Speicherbandbreite 576 TB/s Nicht angegeben Ca. 1.500 TB/s Scale-out-Bandbreite pro GPU 800 GBit/s 800 GBit/s Nicht separat angegeben CPU-GPU-Verhältnis 1:1 1:2 Nicht separat angegeben Physischer Aufbau Zwei Racks Ein Rack Ein Rack Leistungsaufnahme Ca. 120 kW für zwei Racks Ca. 135 kW pro Rack > 170 kW pro Rack Kühlung Flüssigkeitskühlung AALC oder FLC Vollständig flüssigkeitsgekühlt Leistung pro Watt Referenz 5–10 % besser als GB200 10–20 % besser als GB300 Status Im Einsatz Im Einsatz Geplant

Backend Aggregation (BAG): Wie Meta mehrere Gebäude zu einem Supercluster verbindet

Die Backend Aggregation (BAG) verbindet die lokalen GPU-Netzwerke der einzelnen Prometheus-Rechenzentren zu einem übergreifenden Supercluster. Dafür setzt Meta auf eine mehrstufige Hub-and-Spoke-Architektur mit Switches der Arista-7800-Serie und Broadcom-Jericho3-ASICs. Die Infrastruktur erreicht aggregierte Bandbreiten im Petabit-Bereich und verbindet Gebäude, die teilweise mehr als 100 Kilometer voneinander entfernt sind.

BAG verknüpft dabei unterschiedliche Netzwerkarchitekturen: Die lokalen Disaggregated Scheduled Fabrics (DSF) und Non-Scheduled Fabrics (NSF) sind auf unterschiedliche Anforderungen bei der Datenübertragung ausgelegt. Während DSF unter anderem mit Flusskontrolle und Paket-Neusortierung arbeitet, setzt NSF auf dynamische Lastverteilung und adaptives Routing. Die Aggregationsebene muss zusätzlich die höheren Latenzen und unterschiedlichen Kapazitäten der gebäudeübergreifenden Verbindungen berücksichtigen. Große Paketpuffer helfen dabei, kurzfristige Engpässe abzufangen, während bandbreitenabhängiges Routing den Datenverkehr auf geeignete Verbindungen verteilt.

Entscheidend ist zudem das Zusammenspiel mit der Trainingssoftware: Meta versucht, besonders zeitkritische Kommunikation innerhalb der lokalen GPU-Netzwerke zu halten und die langsameren gebäudeübergreifenden Verbindungen gezielt zu nutzen. Auf diese Weise lassen sich die Rechenkapazitäten mehrerer Gebäude zu einem gemeinsamen Trainingsverbund zusammenführen, ohne dass die Kommunikation über große Entfernungen die Skalierung unnötig begrenzt.

Fehlerbehebung, Signalintegrität und Zuverlässigkeit

Mit der Größe von Prometheus steigt auch das Risiko, dass einzelne Hardware- oder Netzwerkfehler komplette Trainingsläufe unterbrechen. Meta begegnet diesem Problem mit automatisierter Fehlerdiagnose, Reservehardware und Mechanismen zur Wiederherstellung unterbrochener Jobs. Innerhalb einer NVL72-Domäne stehen beispielsweise acht Reserve-GPUs zur Verfügung, die ausgefallene Beschleuniger ersetzen können. Mithilfe von Checkpoints lässt sich das Training anschließend fortsetzen, ohne sämtliche zuvor geleistete Rechenarbeit zu verlieren. Bei größeren Störungen können betroffene Modellreplikas isoliert und auf anderer Hardware neu gestartet werden.

Eine besondere Herausforderung ist die Signalintegrität der NVLink-Verbindungen. Eine NVL72-Domäne umfasst 5.184 Signalverbindungen mit jeweils 200 GBit/s. Fehler können an zahlreichen Stellen entstehen, etwa in den GPU-Schnittstellen, auf Leiterplatten, in Kabeln oder an den Switches. Meta überwacht die Verbindungen deshalb kontinuierlich und nutzt automatisierte Diagnoseläufe, um fehleranfällige Verbindungen frühzeitig zu erkennen. Ergänzend sollen Firmware-Anpassungen, Fehlerkorrekturverfahren und die Überwachung von Speicher- und Netzwerkkomponenten die Zuverlässigkeit verbessern.

Nach eigenen Angaben konnte Meta die Unterbrechungsrate in der Anfangsphase von Prometheus deutlich senken: Mitte 2025 wurden zeitweise fast 1.000 Unterbrechungen pro Tag bei 8.000 GPUs registriert. Durch Verbesserungen an Hardware, Firmware und Software ging diese Rate um 99 % zurück. Die mittlere Zeit zwischen Unterbrechungen stieg bei den Muse-Wonder-Trainingsläufen zunächst auf rund 47.000 GPU-Stunden und später auf mehr als 54.000 GPU-Stunden. Langfristig strebt Meta etwa 100.000 GPU-Stunden zwischen Unterbrechungen an. Die Zahlen verdeutlichen, dass bei einem Cluster dieser Größenordnung nicht nur die Vermeidung von Hardwarefehlern zählt, sondern vor allem deren schnelle Erkennung und Behebung, damit möglichst wenig Rechenkapazität verloren geht.

Die Schlüssel zum KI-Supercluster

Prometheus zeigt, dass der Aufbau eines KI-Superclusters weit über die Bereitstellung leistungsfähiger GPUs hinausgeht. Während Catalina und Clemente die Rechenleistung und Speicherausstattung schrittweise verbessern, soll San Miguel mit Vera Rubin, HBM4 und höherer NVLink-Bandbreite die nächste Leistungsstufe erreichen.

Ebenso entscheidend sind die Vernetzung über mehrere Gebäude hinweg und eine zuverlässige Infrastruktur. Mit der Backend Aggregation (BAG), automatisierter Fehlerdiagnose und redundanter Hardware versucht Meta, die Rechenleistung auch über lange Trainingsläufe effizient nutzbar zu machen. Letztlich zählt nicht allein die theoretische Spitzenleistung, sondern wie viel Rechenleistung im praktischen Betrieb tatsächlich zur Verfügung steht.

Neben der Rechenleistung ist auch der Ressourcenbedarf von Prometheus kritisch zu betrachten. Eine elektrische Leistung von rund einem Gigawatt stellt erhebliche Anforderungen an die regionale Stromversorgung und den Netzausbau. Hinzu kommen der Kühlbedarf, der Wasserverbrauch und die Flächenversiegelung. Auch die Anwohner sind betroffen: In New Albany gab es Beschwerden über den Lärm des Rechenzentrumscampus, worauf Meta mit zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen reagieren wollte. Damit zeigt Prometheus exemplarisch, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur nicht nur technische und wirtschaftliche, sondern auch ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen mit sich bringt.