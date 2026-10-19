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NVIDIA-Chef Jensen Huang sieht Deutschland bei der Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz erheblich im Rückstand. Trotz seiner industriellen Stärke, einer gut ausgebildeten Fachkräftebasis und umfangreicher technologischer Kompetenzen habe das Land den Anschluss an die internationale KI-Entwicklung streckenweise verloren.

Während eines Pressegesprächs in London äußerte Huang deutliche Kritik an der Geschwindigkeit, mit der Deutschland neue Technologien adaptiere. Es schmerze ihn, dass eines der technologisch fortschrittlichsten Länder der Welt bei künstlicher Intelligenz derart zurückgefallen sei. Dabei verfüge Deutschland seiner Einschätzung nach über ein außergewöhnlich großes Potenzial, das bislang nicht ausreichend ausgeschöpft werde.

Als eine wesentliche Ursache dafür identifiziert der NVIDIA-Chef die aus seiner Sicht verbreitete Neigung, technologische Entwicklungen zunächst umfassend zu diskutieren und abzuwägen, anstatt sie praktisch umzusetzen. Generell gäbe es eine europäische Tendenz, Probleme zu stark zu durchdenken. Deutschland solle seine vorhandenen Fähigkeiten konsequenter nutzen und schneller mit der praktischen Anwendung neuer KI-Technologien beginnen. An qualifizierten Fachkräften mangele es dem Land seiner Ansicht nach jedenfalls nicht.

Huangs Kritik richtet sich damit weniger gegen die technologischen Grundlagen der deutschen Wirtschaft als gegen deren Umsetzungsgeschwindigkeit. Insbesondere für die Industrie könnte der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz erhebliche Veränderungen mit sich bringen. KI-Systeme lassen sich etwa zur Optimierung von Produktionsprozessen, zur Entwicklung neuer Produkte und zur Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe einsetzen.

Parallel zu diesen Äußerungen laufen bereits konkrete Vorbereitungen für eine umfangreiche Kooperation zwischen NVIDIA und der Bundesregierung. Im Rahmen des Berliner Investitionsgipfels "Invest in Germany" ist ein sogenannter KI-Pakt vorgesehen, der die Verbreitung leistungsfähiger KI-Systeme innerhalb der deutschen Wirtschaft beschleunigen und zusätzliche Investitionen in die dafür erforderliche Infrastruktur anstoßen soll.

Livestream mit Huang und Bundeskanzler Merz

Heute Abend um 19:00 Uhr werden Jensen Huang und Bundeskanzler Friedrich Merz im Rahmen eines Fireside Talk zum Invest in Germany Summit 2026 auftreten. Dazu wird es einen Livestream geben: