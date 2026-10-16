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Der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgestellt. Wie in den vorherigen Berichten machen Umsatz und Gewinn erneut einen Sprung, was in Anbetracht der aktuellen Nachfragesituation keine große Überraschung sein sollte. Zudem zeigt sich, dass die fortschrittlichsten Prozesse inzwischen einen erheblichen Anteil des Umsatzes ausmachen. Vor allem die N3- und N2-Prozesse hinterlassen ihren Fußabdruck im Quartalsbericht.

Insgesamt machte TSMC im vergangenen Quartal einen Umsatz von 46,7 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von etwa 51 % gegenüber dem direkten Vorjahresquartal entspricht. Der Gewinn wuchs auf 23,4 Milliarden US-Dollar an – ein Plus von 69 %.

Noch einmal zurück zu den Prozessgrößen: Die N3-Familie machte ein Drittel des Gesamtumsatzes aus. N2 kommt immerhin schon auf 8 %. Gleichzeitig geht der Anteil der N5-Prozessfamilie deutlich zurück (siehe Grafik unter dem Text).

Von den insgesamt 4,476 Millionen ausgelieferten Wafern nehmen die N3- und N2-Familie aber noch immer einen relativ kleinen Anteil ein. TSMC macht damit aber bereits zusammengenommen 41 % seines Umsatzes. Bei 4,5 Millionen ausgelieferten Wafern entspricht dies einem Plus von etwa 10 % gegenüber dem vorherigen Quartal. TSMC feuert demnach aus allen Rohren und kommt dennoch nicht hinterher.

TSMC-CEO C.C. Wei sieht auch keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die Nachfrage abkühlen könnte. Das Wachstum sei ungebrochen und die Nachfrage würde von Monat zu Monat sogar noch steigen.

Ausbaupläne für weiteres Wachstum

Die Kollegen von ComputerBase verweisen auf die umfangreichen Ausbaupläne von TSMC. Aktuell baut TSMC 20 neue Fabs, 13 davon in Taiwan. Wie bei solchen Ausbauten üblich, sind die neuen Fabs (vermeintlich) auch für die neueste Prozesstechnologie vorgesehen. A14 soll als Nachfolger von N2 ab 2027 in die Risikofertigung und 2028 in die Massenfertigung übergehen. Aber auch N3 und N2 bleiben wichtig und so sind einige der Ausbaupläne, selbst in Taiwan, noch für die N3-Familien vorgesehen. Fertigungskapazitäten und Fabs der N5-Familie sollen in N3 überführt werden. Damit verschiebt TSMC die Anteile immer weiter in die stark profitablen Fertigungsbereiche und richtet sich klar auf eine höhere Nachfrage bei den High-End-Prozessen aus.

Eine mögliche Zusammenarbeit mit SpaceXAI für die Terafab sollte man nicht bestätigen. Dies gilt auch für einen möglichen, weiteren Fab-Komplex in den USA. Man evaluiere derzeit viele Projekte und so heißt es an dieser Stelle: abwarten!